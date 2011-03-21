Анонс на 22 марта

* Начнет работу региональная конференция Глобального экологического фонда (ГЭФ) для представителей 12 стран Восточной Европы. Участники: председатель Глобального экологического фонда Моник Барбю, министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, представители 12 стран Восточной Европы.

* Круглый стол на тему: «Коммерческое и социальное строительство города Киева», посвященный привлечению инвестиций в строительную отрасль столицы. Участники: заместители председателя КГГА Руслан Крамаренко и Михаил Кучук.

* Во Всемирный день воды состоится круглый стол на тему: «Сколько стоит вода?». Организаторы - ПАТ «АК «Киевводоканал», Управление коммунального хозяйства КГГА. Участники: первый зам.председателя КГГА Александр Мазурчак, председатель правления ПАТ «АК «Киевводоканал» Валерий Ченчевый, начальник ГУ коммунального хозяйства Дмитрий Новицкий, начальник ГУ по вопросам ценовой политики Василий Яструбинский, начальник ГУ жилищного хозяйства Владимир Стороженко, начальник ГУ экологии и охраны природных ресурсов Вадим Ягодка, председатель Правления Киевэнерго Эдуард Сокловский, член Национальной Комиссии регулирования электроэнергетики Украины Валерий Кальченко.

* Собрание акционеров Укрнафты

* Состоится брифинг Наталии Королевской, главы Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства и представителей Совета предпринимателей, участников Налогового Майдана, лидеров общественных и предпринимательских объединений. Вопросы: Обращение к Президенту Украины по поводу ситуации, сложившейся в экономике в связи с принятием Налогового кодекса, давлением контролирующих органов на предпринимателей, а также репрессиями против участников налогового Майдана.

* В медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Инвестиционный климат в Украине. Как изменилась инвестиционная привлекательность страны при новой власти?». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, гендиректор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий, исполнительный директор Европейской ассоциации бизнеса Анна Деревьянко.

* Пресс-конференция на тему: «Война в Ливии: чем закончится противостояние Каддафи с Западом?». Участники: президент центра Ближневосточных исследований Александр Богомолов и представитель Международной ассоциации «Солдаты мира» в Восточной Европе, член Общественного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Донский.

* Состоится расширенное заседание УСПП и Гостаможслужбы Украины. Будут обсуждаться вопросы определения таможенной стоимости импортных грузов по контрактным ценам, необходимость установления единого таможенного тарифа для групп товаров на всей территории страны. Будут рассматриваться самые распространенные проблемы прохождения таможенного контроля и т.п. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Гостаможслужбы Украины Игорь Калетник, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, гендиректор компании «Украфлора» Елена Букало, президент УЗА Владимир Клименко, председатель правления ПАТ «УкрАВТО» Александр Козис, руководитель компании «Инвестиционная вагонная компания» Александр Рудаков.

* В УНИАН состоится международная пресс-конференция на тему: «Принятие Экологической Конституции Евразии: нет глобальному потеплению и новым «чернобылям». Состоится презентация и торжественное подписание Экологической Конституции Евразии, разработанной Институтом экологической экспертизы «Зеленый стандарт» по заказу Евразийского Объединения Зеленых Партий (ЕОЗП). Организатор: лидер партии "Зеленые", председатель ЕОЗП Александр Прогнимак. Участники: Александр Прогнимак, председатель Евразийского Объединения Зеленых Партий, председатель ПП "Зеленые"; Олег Новиков, председатель Белорусской партии «Зеленые»; Мамбеталин Серикжан, председатель партии зеленых «Руханият» (Казахстан); Анатолий Панфилов, председатель Российского экологического движения «Зеленые». ВИП-гость: Анастасия Волочкова, известная балерина, общественный активист «зеленого» движения в России и Украине.

* Состоится видеомост Москва – Киев – Ереван на тему: "Последствия природных и техногенных катастроф". Участники в Киеве: замглавы государственного агентства по делам Чернобыльской зоны отчуждения Дмитрий Бобро; замдиректора института геофизики НАНУ Александр Кендзера; участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС Владимир Токаревский. В Москве: ген.директор НПО "Тайфун" Росгидромета Вячеслав Шершаков; зав.лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмической опасности Института физики Земли им. Шмидта РАН Алексей Завьялов; зам.директора Института физики атмосферы им.Обухова Александр Гинзбург. В Ереване: директор Института геофизики и инженерной сейсмологии им.Назарова НАН РА Севада Оганесян.

* В Клубе Кабинета Министров состоится брифинг первого замминистра социальной политики Украины Василия Надраги . В 14-00 начнет работу прямая телефонная линия Кабинета Министров. Телефон „гарячої линии” - 254-05-65.

* Круглый стол на тему: “Государственное регулирование избыточной концентрации сельскохозяйственных земель в собственности и аренде”. Инициатор проведения - Государственное агентство земельных ресурсов Украины при поддержке Агентства международного развития США (USAID) и ассоциации “Земельный союз Украины”.

* Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко посетит Днестровскую ГАЭС (г. Новоднистровск, Черновицкая область). Он проведет на ГАЭС расширенное совещание по ближайшим перспективам этого объекта и введения в эксплуатацию второго гидроагрегата станции.

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