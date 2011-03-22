Луганские студенты сделали 1 тысячу оригами в поддержку пострадавших в Японии

Студенты Луганского национального университета им. Тараса Шевченко, которые изучают японский язык, вместе со своими преподавателями в память о погибших и пострадавших от землетрясения в Японии, собственноручно изготовили 1 тыс. бумажных журавликов-оригами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вуза, на изготовление ушло 9 часов кропотливой работы. Инициатором акции стала кафедра практики речи факультета иностранных языков университета.

Гирлянда оригами выставлена возле Малого актового зала вуза.

В Японии журавль считается священной птицей и, согласно легенде, если сделать сембадзуру - тысячу оригами в форме журавлика, – то любое горе отступит. При этом фигурки журавликов необходимо подарить окружающим, а не оставлять себе. Японцы считают, что в результате этого появятся новые друзья, а с их помощью действительно многое под силу.

Студенты и преподаватели ЛНУ искренне надеются, что тяжелые времена для Японии скоро пройдут, и в страну вновь вернется благополучие и покой.

На 15 марта 2011 года было запланировано праздничное заседание Японского клуба ЛНУ, посвященное годовщине открытия Центра изучения японского языка и культуры. Однако в связи с последними трагическими событиями в Японии было решено отменить празднование.

Университет выразил свое глубокое соболезнование народу Страны восходящего солнца, которое принял чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Идзава ТАДАШИ.

Как сообщалось, 11 марта в Японии случилось разрушительное землетрясение. На утро 21 марта подтвержденное число погибших составило 8,5 тысяч человек, около 13 тысяч считаются пропавшими без вести.