Началось заседание Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши

В Киеве началось заседание 4-й сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие руководители парламентов трех стран.

Участники заседания рассмотрят вопрос относительно фактора истории в европейской идентичности. Также будет обсуждаться тема гуманитарной составляющей в европейской интеграционных процессах, в частности, опыт прошлого и запросы настоящего.

Кроме того, на заседании пройдет дискуссия по историческому измерению взаимоотношений: национальные меньшинства как фактор европейской ценности.