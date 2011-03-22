Началось заседание Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши
09:54, 22 марта 2011Разное
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В Киеве началось заседание 4-й сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша.
Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие руководители парламентов трех стран.
Участники заседания рассмотрят вопрос относительно фактора истории в европейской идентичности. Также будет обсуждаться тема гуманитарной составляющей в европейской интеграционных процессах, в частности, опыт прошлого и запросы настоящего.
Кроме того, на заседании пройдет дискуссия по историческому измерению взаимоотношений: национальные меньшинства как фактор европейской ценности.
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