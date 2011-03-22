Главное на 22 марта (день)

Энергетика

ДК «Газ Украины» поручила предупредить и отключить от газоснабжения 13 предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) в связи с накопленной ими значительной задолженности, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию с 1 октября 2010 г. по 21 марта 2011 г.: «Донецктеплокоммунэнерго» задолжало ДК «Газ Украины» 295 млн. грн. (уровень оплаты – 32%), «Краматорская теплосеть» (Донецкая обл.) – 11 млн. грн. (41%), «Мариупольтеплосеть» (Донецкая обл.) – 149 млн. грн. (37%), «Днепропетровские тепловые сети» - 180 млн. грн. (45%), «Теплоэнерго» (г. Днепропетровск) – 37 млн. грн. (44%), «Уж-тепло» (г. Ужгород) – 14 млн. грн. (28%), «Мукачевтепло» (Закарпатская обл.) – 7 млн. грн. (5%), «Теплоэнергетик» (г. Кировоград) – 22 млн. грн. (43%), «Лисичансктеплосеть» (Луганская обл.) - 43 млн. грн. (18%), «Теплоснабжение г. Одессы» - 187 млн. грн. (45%), «Одесская ТЭЦ» - 78 млн. грн. (35%), «Дирекция развития инфраструктуры территории» (Харьковская обл.) - 39 млн. грн. (27%), «Смелаэнергопромтранс» (Черкасская обл.) - 6 млн. грн. (14%).

ДК «Газ Украины» также предварительно проинформировала Днепропетровскую, Донецкую, Закарпатскую, Кировоградскую, Луганскую, Одесскую, Харьковскую и Черкасскую областные государственные администрации, а также Госжилкоммунинспекцию, о необходимости отключения от газоснабжения указанных предприятий ТКЭ-должников.

Как отметили в пресс-службе ДК «Газ Украины», ранее компания неоднократно предупреждала и предостерегала руководство теплоснабжающих предприятий о возможности отключения от газоснабжения в случае накопления значительных долгов.

ДК «Газ Украины» отмечает, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч. тепловой энергии, однако уплаченные ими средства своевременно в компанию не поступают.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Предприятия коммунальной теплоэнергетики задолжали ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), около 6,3 млрд. грн. (по состоянию на 21 марта 2011 г., без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов теплопроизводителей за потребленный газ составляет 48%.

По данным оперативного мониторинга, наибольшая задолженность (с 1 октября 2010 г.) - у предприятий ТКЭ Донецкой (1,07 млрд. грн.), Днепропетровской (879 млн. грн.), Харьковской (812 млн. грн.). Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. составляет 1,8 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 52%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ у теплоснабжающих предприятий Закарпатской (28%), Донецкой (38%), Луганской (40%), Кировоградской (42%), Днепропетровской, Житомирской (по 44%), Харьковской (45%), Волынской, Черновицкой (по 47%) областей, а также АР Крым (34%) и г. Севастополь (39%).

Акционеры ОАО «Укрнафта» приняли решение об изменении наименования компании с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество.

Об этом УНИАН сообщил один из акционеров компании.

По его словам, также акционеры приняли решение о переводе выпуска акций компании с документарной формы в бездокументарную форму (дематериализация выпуска).

Помимо этого, акционеры «Укрнафты» перенесли вопросы утверждения программы создания на базе компании вертикально интегрированной нефтегазовой компании (ВИНК) и увеличения уставного капитала на следующее собрание акционеров.

Данные вопросы были перенесены из-за того, что их необходимо было более детально подготовить.

Алексей МИЛЛЕР переизбран председателем правления ОАО «Газпром» еще на 5 лет.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Совет директоров переизбрал Алексея МИЛЛЕРА председателем Правления ОАО «Газпром» с 31 мая 2011 года сроком на 5 лет», - говорится в сообщении.

Немецкая компания «Wintershall» получит 15% в проекте «Южный поток».

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и председатель правления BASF SE Юрген ХАМБРЕХТ подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении проекта «Южный поток», предусматривающий присоединение Wintershall Holding GmbH к реализации морского участка проекта.

«Документ определяет ключевые условия и принципы участия немецкой компании в морском участке проекта. В частности, в Меморандуме зафиксировано, что доля участия Wintershall Holding GmbH в компании South Stream AG составит 15% с сохранением за «Газпромом» 50%-ного пакета», - говорится в сообщении.

Меморандумом также предусмотрено заключение новых долгосрочных контрактов на поставку природного газа совместной компании Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (WIEE).

Финансы

В январе-феврале 2011 года в сводный бюджет Украины уплачено 41 млрд. 620,8 млн. грн. платежей, которые контролируются государственными налоговыми органами, что на 13 млрд. 967,4 млн. грн., или в 1,5 раза, больше соответствующего периода 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

В частности, из этой суммы в государственный бюджет поступило 31 млрд. 259 млн. грн. – на 13 млрд. 39,6 млн. грн., или в 1,7 раза больше соответствующего периода 2010 года, в местные бюджеты – 10 млрд. 361,8 млн. грн. – на 927,8 млн. грн., или 9,8% больше.

В общий фонд государственного бюджета уплачено 30 млрд. 373 млн. грн. платежей, временная роспись Министерства финансов Украины выполнена на 103,8%.

По сравнению с январем-февралем прошлого года поступления выросли в 1,8 раза, дополнительно получено 13 млрд. 603,5 млн. грн., в том числе налога на добавленную стоимость – сбор составил 12 млрд. 422,5 млн. грн. (+5 534,1 млн. грн.), налога на прибыль – 9 млрд. 720,6 млн. грн. (+4 150,4 млн. грн.), акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров – 3 млрд. 28 млн. грн. (+692 млн. грн.), рентных платежей за добычу нефти – 1 млрд. 334,9 млн. грн. (+867,2 млн. грн.), газового конденсата – 387,4 млн. грн. (+203,1 млн. грн.), природного газа – 336,9 млн. грн. (+214,7 млн. грн.) и др.

Из общего прироста поступлений в государственный бюджет 68% обеспечены крупными налогоплательщиками, которых по данным на 1 марта т.г. на налоговом учете в органах ГНСУ находилось 1152 субъекта ведения хозяйства, или 0,13% общего количества налогоплательщиков.

В целом в январе-феврале 2011 года в государственный бюджет Украины по основному месту регистрации такими плательщиками уплачено 21,2 млрд. грн. налогов и сборов, что на 8,9 млрд. грн. (+72%) больше января–февраля 2010 года.

В разрезе основных бюджетоформирующих налогов рост поступлений от крупных налогоплательщиков достигнут по: НДС – на 3,8 млрд. грн. (+95%), налогу на прибыль – на 2,4 млрд. грн. (+71%), акцизному налогу – на 0,6 млрд. грн. (+23%).

Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

на период до 2015 года.

Соответствующее распоряжение от 9 марта 2011 года №190-р размещено на правительственном сайте.

В документе отмечается, что в результате принятия Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” (май 2010 года) обеспечена имплементация в национальное законодательство требований Сорока рекомендаций и Девяти специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF), Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма, а также Директивы Европейского Парламента и Совета Европы 2005/60/ЕС от 26 октября в 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.

В то же время остается нерешенным ряд вопросов. В частности, согласно специальной рекомендации FATF государство должно иметь возможность бессрочного замораживания активов лиц, причастных к финансированию терроризма на основании резолюций Совета Безопасности ООН.

Для улучшения функционирования нацсистемы по борьбе с отмыванием доходов, согласно стратегии, необходимо принять меры для предупреждения таких действий, в частности ввести порядок классификации небанковскими финучреждениями клиентов, обеспечить регулирование деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр. Усовершенствовать законодательство в данной сфере предлагается, в частности, путем криминализации манипулирования на фондовом рынке и введения более жесткого наказания за незаконное использование инсайдерской информации, а также определения правового механизма доступа к активам, которые связаны с финансированием терроризма.

Кроме того, в соответствии со стратегией, необходимо минимизировать риски использования финансовой системы страны с целью отмывания доходов путем увеличения доли безналичных расчетов и сужения сферы использования наличных средств; ввести механизм сбора субъектами первичного финансового мониторинга информации о деятельности иностранных финучреждений, с которыми установлены корреспондентские отношения.

Также предполагается усовершенствовать порядок выявления и последующего замораживания активов лиц, причастных к финансированию терроризма.

По мнению авторов, реализация данной стратегии позволит обеспечить стимулирование притока иностранных инвестиций в национальную экономику, наполнение доходной части госбюджета.

Совет Ассоциации «Фондовое Партнерство» на своем заседании в понедельник, 21 марта 2011 г., принял решение предложить к продаже членам ассоциации пакет 17,9% акций ПРАО «Фондовая биржа ПФТС".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

«Пакет 17,9% акций будет предложен к приобретению членам ассоциации, которые на протяжении 2010 г. торговали на бирже», - сообщил председатель Совета Ассоциации Борис ТИМОНЬКИН. По его словам, продажа будет осуществлена на аукционных торгах, поэтапно, с дроблением пакетов на лоты. Аукционы будут проводиться с середины мая текущего года.

Япония

Число жертв недавнего мощного землетрясения и цунами в Японии превысило 9 тысяч, более 12,5 тысяч человек числятся пропавшими без вести, передает Радио «Свобода».

На АЭС "Фукусима-1", пострадавшей в результате стихийного бедствия, возобновились работы по восстановлению энергоснабжения станции и системы охлаждения реакторов.

Ранее сообщалось, что работы приостановлены из-за появившихся сегодня над вторым и третьем энергоблоками клубов белого дыма и пара.

Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия АМАНО заявил в понедельник, что ситуация на "Фукусима-1" остается крайне сложной, но у него нет сомнений в том , что кризис будет преодолен.

Сильное землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло во вторник к востоку от японской префектуры Фукусима, где расположена аварийная АЭС "Фукусима-1", сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 16.18 по местному времени, располагался в 312 километрах к востоку от города Фукусима и в 415 километрах к северо-востоку от столицы Японии Токио. Очаг землетрясения залегал на глубине 26,5 километра. Угроза возникновения цунами объявлена не была.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 9,0 баллов произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. По последним данным, число погибших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия приближается к 22 тысячам человек.

В последние дни на востоке Японии происходят серии афтершоков - почти каждый день здесь фиксируется не менее 20 землетрясений магнитудой более 5,0. На японских АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после землетрясения был введен режим ЧС из-за выхода из строя систем охлаждения. На "Фукусиме-1" произошли три взрыва - на первом, втором и третьем реакторах, а также пожар на четвертом энергоблоке. На АЭС было зафиксировано несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также запретить полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, питьевой воде и продуктах питания. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

(УНИАН)