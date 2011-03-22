Кузьмин подтверждает, что против Кучмы возбуждено уголовное дело

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН подтверждает информацию о возбуждении уголовного дела против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КУЗЬМИН заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«…Вопрос квалификации дела – это вопрос не сегодняшнего дня. Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Гонгадзе», - сказал он.

По словам первого заместителя генпрокурора, во время расследования дела об убийстве Георгия Гонгадзе в отдельное производство было выделено дело в отношении обвинения в убийстве журналиста бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА.

Как отметил Р.КУЗЬМИН, «в ходе расследования основного дела по факту убийства журналиста отрабатывались организаторы, соучастники, возможные заказчики. Именно в результате этого собрано достаточно доказательств относительно причастности Леонида Данииловича к преступлению – к убийству Гонгадзе и незаконным действиям в отношении журналиста ПОДОЛЬСКОГО».

При этом Р.КУЗЬМИН отметил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Соответствующее постановление направлено в пограничную службу», - сказал он.

Р.КУЗМИН выразил уверенность, что расследование этого дела будет закончено в ближайшее время. «Надеюсь, дело будет завершено в ближайшее время», - отметил он.

Как сообщило в понедельник, 21 марта, агентство УНН (Украинские национальные новости) со ссылкой на источники, приближенные к ГПУ, «Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Президента Украины (1994-2005 гг.) Л.КУЧМЫ по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе”.

Справка УНИАН. Журналист Г.Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было найдено тело без головы, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – экс-генерал МВД А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

6 декабря 2010 года пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особо важных дел завершило расследование по уголовному делу по обвинению А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 166 и пп. «в», «і» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко и других должностных лиц, совершил преднамеренное убийство Г.Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, в связи с выполнением пострадавшим общественных и журналистских обязанностей.