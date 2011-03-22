В Киеве 23 марта откроется фотовыставка, посвященная проблеме туберкулеза

23 марта 2011 года, 12:00, Южный ж/д вокзал, фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» при поддержке «Укрзалізниці» представляет авторскую фотовыставку Максима Дондюка, посвященную Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта).

В 1995 году Всемирная организация здравоохранения объявила в Украине эпидемию туберкулеза. Ежедневно от этого заболевания в нашей стране умирает 30 человек, ежегодно – 10 000.

Неслучайно местом проведения был выбран вокзал – территория, которая не имеет социальных границ. Этому соответствует и главный посыл выставки «Туберкулез не выбирает класс». Заболеть туберкулезом может каждый: можно ехать в СВ, купе или плацкарте, и иметь одинаковые шансы заразиться. Фотографии раскрывают две стороны проблемы: туберкулез – тяжелое заболевание, но туберкулез излечим. Нужно внимательно относиться к своему здоровью, знать симптомы и при первых признаках обращаться к участковому терапевту. Об этом информируют также листовки, которые 24 марта будут распространяться в поездах по направлениям Киев, Донецк, Львов, Харьков.

В пресс-конференции, посвященной открытию фотовыставки, примут участие:

- Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»

- Максим Дондюк, фотограф

- Виталий Мохорев, первый заместитель начальника ГУ здравоохранения КГГА

В ходе мероприятия будут раскрыты вопросы по заболеваемости в городе Киеве, презентованы планы внедрения программы «Остановим туберкулез в Украине» при финансовой поддержке Глобального Фонда в Киеве, как одной из первых областей, охваченных программой.