Карасев: дело против Кучмы является сигналом Европе перед поездкой Тимошенко в Брюссель

Возбуждение уголовного дела против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе является сигналом Европе перед поездкой в Брюссель лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН политолог Вадим КАРАСЕВ.

«Это сигнал накануне поездки Юлии ТИМОШЕНКО в Брюссель. Это плохая новость для ТИМОШЕНКО. Это сигнал западным, европейским элитам во время пребывания в Брюсселе ТИМОШЕНКО, что в Украине нет касты неприкосновенных. Будь то бывший Президент, будь то бывший премьер-министр, а ныне лидер оппозиции. Тот, кто нарушил закон, тот будет отвечать независимо от статуса, регалий, заслуг перед государством. Закон один для всех», - сказал В.КАРАСЕВ.

Политолог назвал возбуждение уголовного дела против Л.КУЧМЫ «аперитивчиком» во время встреч Ю.ТИМОШЕНКО с лидерами европейских элит.

Отвечая на вопрос, как он оценивает будущий ход расследования дела против Л.КУЧМЫ и возможно ли доказательство его вины, В.КАРАСЕВ сказал: «Не важно. Важно то, что это сигнал. Сигнал власти в следующем: перед законом равны все. Даже по отношению к бывшему Президенту, по отношению к тому, кто ввел Виктора ЯНУКОВИЧА в политику. Даже по отношению к тому, кто сегодня не находится в оппозиции к Президенту, а является его сторонником, советчиком, помощником в политическом смысле этого слова. Даже по отношению к этим, если есть основания и будет доказана (вина — УНИАН), применяется вся сила и мощь украинского закона».

«Что же говорить о тех политиках, которые действительно нарушили и так далее, и так далее», - резюмировал политолог.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Р.КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Г.Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Справка УНИАН. Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело по факту превышения служебных полномочий в должности премьер-министра и избрала для нее подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

16 марта следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины предоставил Ю.ТИМОШЕНКО разрешение на выезд в Брюссель 23–25 марта этого года для участия в саммите Европейской народной партии.