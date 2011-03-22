Сегодня отмечают Всемирный день «живой» воды
22 марта весь мир празднует международный день воды. Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов (World Day for Water или World Water Day) впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв резолюцию 47/193 от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. В соответствии с рекомендациями Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию этот день начали отмечать с 1993 года.
22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества. Практические усилия могут помочь углубить общественное понимание как проблем, так и решений в этой области. Для достижения положительных результатов необходимо превратить слова в обязательства и действия в рамках общей темы.
Государства призваны посвятить День водных ресурсов осуществлению рекомендаций ООН и проведению конкретных действий на национальном уровне.
В этом году главная тема - вода в городах и чистая вода для жителей мегаполисов. Цель Всемирного дня воды 2011 - привлечь международное внимание к качеству питьевой воды. При этом поизводители алкоголя также разрабатывают программы по совершенствованию воды используемой в производстве. Недавно специалисты завода «Хортиця» впервые структурировали воду, т.е. сделали ее максимально природной и еще более полезной. И на основе структурированной воды, имеющей свойства «живой» природной воды, удалось создать водку, действие спирта в которой максимально смягчено.