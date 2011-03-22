Беларусь ввела санкции против чиновников США и ЕС

Брюссель. Беларусь в ответ на санкции Запада ввела запрет на въезд в страну американских и европейских чиновников.

Об этом сообщает сегодня AFP со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Андрея САВИНЫХ.

«Он (список – УНИАН) включает людей, которые принимают деструктивные меры против Беларуси и ухудшают международное сотрудничество», - цитирует пресс-секретаря агентство.

При этом А.САВИНЫХ обвинил ЕС в давлении на белорусскую судебную систему.

Справка УНИАН. 31 января Совет Евросоюза постановил ввести запрет на выдачу виз и заморозить европейские активы президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и еще 156 представителей власти, "ответственных за фальсификацию президентских выборов" и "насильственное подавление протестов". В настоящее время визовые санкции распространяются уже на 175 человек.

Совет Евросоюза 21 марта расширил перечень лиц, в отношении которых страны ЕС ввели визовые ограничения. В список дополнительно включены представители Министерства внутренних дел, Минюста, судьи, прокуроры, ректоры университетов, которые "непосредственно причастны к последним судебным процессам и притеснению студентов", и один журналист.

Сегодня, 22 марта, пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства А.САВИНЫХ заявил, что Евросоюз своей очередной резолюцией по Беларуси дискредитирует свою же декларацию о защите демократии и европейских ценностей.