В Японии снова землетрясение, число жертв растет

Землетрясение магнитудой 6,6, произошедшее во вторник вечером на северо-востоке Японии, стало уже третьем за сутки.

Эпицентр последнего землетрясения располагался в 179 километрах к юго-востоку от города Хатинохе, однако об угрозе возможного цунами пока не сообщалось, передает РИА Новости .

Тем временем, продолжает расти число жертв разрушительного землетрясения магнитудой 9,0, произошедшего на севере страны 11 марта. По данным Национального полицейского агентства страны, количество погибших и пропавших без вести приближается к 23 тысячам.