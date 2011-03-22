В Японии снова землетрясение, число жертв растет
20:00, 22 марта 2011Разное
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Землетрясение магнитудой 6,6, произошедшее во вторник вечером на северо-востоке Японии, стало уже третьем за сутки.
Эпицентр последнего землетрясения располагался в 179 километрах к юго-востоку от города Хатинохе, однако об угрозе возможного цунами пока не сообщалось, передает РИА Новости .
Тем временем, продолжает расти число жертв разрушительного землетрясения магнитудой 9,0, произошедшего на севере страны 11 марта. По данным Национального полицейского агентства страны, количество погибших и пропавших без вести приближается к 23 тысячам.
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