Главное на 22 марта (вечер)

Финансы

Председателем правления «Ощадбанка» назначен Подрезов

Наблюдательный совет ОАО «Государственный ощадный банк Украины» назначил Сергея ПОДРЕЗОВА председателем правления банка.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

«Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины» назначил Сергея ПОДРЕЗОВА председателем правления Ощадбанка», – говорится в сообщении.

До назначения С.ПОДРЕЗОВ с 2003 года работал на должности заместителя председателя правления «Ощадбанка».

Как сообщал УНИАН, 10 марта т.г. наблюдательный совет «Ощадбанка» уволил по собственному желанию с должности председателя правления банка Вячеслава КОЗАКА.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.

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В марте таможенники планируют перечислить в госбюджет более 8 млрд. грн.

По итогам марта 2011 года таможенники планируют перечислить в государственный бюджет более 8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Игорь КАЛЕТНИК сегодня во время расширенного заседания Союза промышленников и предпринимателей и Гостаможслужбы.

«Ежемесячный рост (поступлений – УНИАН) составляет от 3 до 5 млрд. грн.», – отметил И.КАЛЕТНИК.

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Глобальный экологический фонд планирует за 3 года выделить Украине грантов на более 30 млн. долл.

В ближайшие три года Глобальный экологический фонд планирует выделить серию грантов на развитие конкретных проектов в Украине на общую сумму более 30 млн. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития Украины, об этом глава Глобального экологического фонда Моник БАРБЮ сообщила сегодня в ходе встречи с первым вице-премьером Андреем КЛЮЕВЫМ.

Она выразила уверенность, что эти средства будут способствовать привлечению в Украину частного капитала.

В частности, в 2011 году в Украине стартуют два проекта, финансируемых Глобальным экологическим фондом: стимулирование переработки биомассы и других отходов аграрного сектора в энергоносители (5,2 млн. долл. на пилотные проекты) и внедрение энергосберегающих осветительных приборов (6,6 млн. долл. на разработку стандартов и пилотные проекты).

С 1991 года Глобальный экологический фонд реализовал в Украине ряд проектов на сумму около 70 млн. долл.

***Глобальный экологический фонд (ГЭФ) является одной из крупнейших экологических организаций в мире и крупнейшим донором проектов технической помощи в сфере охраны окружающей среды. ГЭФ создана в 1991 в структуре Всемирного банка на основании договоренностей между Программой развития ООН (ПРООН) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), членами которой являются 182 государства, международные организации, неправительственные организации и частные компании.

В 1994 году в Рио на Саммите Земли ГЭФ была реорганизована, вышла из системы Всемирного банка и стала отдельным учреждением.

Начиная с 1991 года, ГЭФ выделил грантов на сумму 8,7 млрд. долларов США для поддержки более 2400 проектов, способствующих глобальному улучшению окружающей среды в более чем 160 развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Финансирование ГЭФ осуществляется за счет стран-доноров.

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ТЭК

АМКУ оштрафовал троих нефтетрейдеров на 150 млн. грн.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ЧП «ОККО-нефтепродукт» (ОККО), ООО «Континент Нефте Трейд» (WOG) и ООО «Альянс Холдинг» (Shell) на общую сумму 150 млн. грн. за совершение антиконкурентых согласованных действий на рынке бензинов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что такое решение комитет принял сегодня на своем заседании.

В частности, согласно решению комитета, ЧП «ОККО-нефтепродукт» оштрафовано на 32 млн. грн., ООО «Континент Нефте Трейд» – на 93 млн. грн. и ООО «Альянс Холдинг» – на 25 млн. грн.

Своим решением комитет также обязал этих операторов рынка в течение двух недель со дня получения решения установить экономически обоснованные цены на бензин А-92 и А-95.

Как установил комитет, компании в течение декабря 2010 года – первой декады января 2011 года одновременно повышали розничные цены на бензины упомянутых марок до одинакового уровня. Так, стоимость топлива на АЗС ответчиков в этом периоде выросла на 60 коп./литр.

На основании собранных доказательств и анализа ситуации на рынке комитет не выявил объективных факторов для таких согласованных действий. Более того, у операторов существенно отличались объемы имеющихся остатков топлива, нефтепродукты закупались по разным ценам. Также у ответчиков были разные условия доставки товара на АЗС. Кроме того, в ходе исследования, установлено, что в отдельных случаях операторы закупали нефтепродукты по ценам, которые превышали уровень стоимости импорта и уровень показателя Platts (индикатор мировых цен на нефть и нефтепродукты) до сотен долларов на тонне.

В то же время результаты анализа дополнительной информации, предоставленной ответчиками на заседании комитета 15 марта с.г., не подтвердили наличия объективных причин для оправдания действий операторов и изменения предыдущих выводов комитета.

Сейчас комитет продолжает расследование по делу, выделенное в отдельное производство, относительно ПИИ «ЛУКОЙЛ Украина» и СП ООО «Кершер».

Как сообщал УНИАН, 4 января АМКУ возбудил дело в отношении пяти крупных нефтетрейдеров. Как выяснил АМКУ, ответчики без объективно оправданных на то причин одновременно увеличивали и устанавливали на одинаковом уровне розничные цены на бензин и дизельное топливо на собственных АЗС. Вместе с тем это обусловило резкое увеличение цен именно в декабре 2010 – январе 2011 года.

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СБУ будет выяснять возможное использование ЕЭСУ фальшивых векселей в расчетах с “Газпромом”

Служба безопасности Украины будет выяснять возможное использование корпорацией “Единые энергетические системы Украины” фальшивых векселей при расчетах с компанией “Газпром”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя СБУ Владимир РОКИТСКИЙ.

"Сказать, на самом ли деле были использованы фальшивые векселя, был состав преступления или нет, мы сможем ответить после проверки СБУ", - сказал В.РОКИТСКИЙ.

В свою очередь, присутствующий первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН подтвердил эту информацию.

"Такой факт имел место, что векселя НАК “Нафтогаз”, которыми ЕЭСУ платили по долгам, были признаны судом до этого недействительными", - сказал Р.КУЗЬМИН.

Как сообщал УНИАН, 11 марта на пресс-конференции премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что экс-руководитель правительства Юлия ТИМОШЕНКО была лично заинтересована в подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

«Почему все-таки госпожа ТИМОШЕНКО подписала эти соглашения? Возможно потому, что ей простили долги – 450 млн. долларов, и Россия забыла как-то странно вдруг о такой серьезной задолженности. Возможно, забыли о векселях, которые были выданы «Нафтогазом» и какой-то компании «Босфор», и потом были учтены Министерством обороны России. Как-то странно Россия забыла, что самое интересно - все это делалось накануне президентских выборов», - сказал Н.АЗАРОВ.

В тот же день Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что никаких долгов у компании «Единые энергетические системы Украины» не существовало, и потому это не могло быть предметом договоренностей во время газовых переговоров между Украиной и Россией.

17 марта Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины.

Согласно постановлению ВР Временная следственная комиссия должна расследовать обстоятельства возникновения задолженности промышленно-финансовой корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны Российской Федерации в сумме 198 млн. долларов и перед ОАО "Газпром" в сумме 84 млн. долларов и предоставления государственных гарантий об их погашении; расследовать обстоятельства проведения переговоров, согласования условий и подписания контракта купли-продажи природного газа и контракта об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" от 19 января 2009 года на предмет наличия признаков государственной измены в действиях бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Председателем ВСК ВР избрана народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов), заместителем - народный депутат Юрий ЛИТВИН (фракция Народной партии).

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Минэнергоугля хочет привлечь 5-6 млрд. долларов от размещения акций «Нафтогаза» на фондовых биржах

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает привлечь 5-6 млрд. долларов от размещения миноритарного пакета акций НАК «Нафтогаз Украины» на западных фондовых биржах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО во время рабочего визита в Черновицкую область.

«Действительно, принято принципиальное решение, что миноритарная доля акций «Нафтогаза» будет размещена на фондовых биржах. Мы в настоящий момент решаем с нашими консультантами на какой бирже будет более выгодно провести размещение. В итоге планируем привлечь приблизительно 5-6 млрд. долларов, которые пойдут на развитие компании, увеличение добычи газа в нашей стране, модернизацию отечественной газотранспортной системы», – сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что такие размещения акций – общепринятая в мире цивилизованная практика.

«Это продажа на фондовом рынке, когда никакого одного покупателя не будет, а будут инвесторы, которые хотят приобрести эти акции и готовы платить средства», – добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 21 марта президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что считает возможной продажу части акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах.

Минэнерго рассчитывает привлечь 5-6 млрд. долл. от размещения миноритарного пакета акций «Нафтогаза» на фондовых биржах – Бойко

Киев. 22 марта. УНИАН. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает привлечь 5-6 млрд. долл. от размещения миноритарного пакета акций НАК «Нафтогаз Украины» на западных фондовых биржах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнерго, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в ходе рабочего визита в Черновицкую область.

«Действительно, принято принципиальное решение, что миноритарная доля акций «Нафтогаза» будет размещена на фондовых биржах. Мы в настоящий момент решаем с нашими консультантами, на какой бирже будет более выгодно провести размещение. В итоге планируем привлечь приблизительно 5-6 млрд. долл., которые пойдут на развитие компании, увеличение добычи газа в нашей стране, модернизацию отечественной газотранспортной системы», – сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что такие размещения акций – общепринятая в мире цивилизованная практика.

«Это продажа на фондовом рынке, когда никакого одного покупателя не будет, а будут инвесторы, которые хотят приобрести эти акции и готовы платить», – добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 21 марта т.г. президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что считает возможной продажу части акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах. По словам главы государства, на базе «Нафтогаза» необходимо создать прозрачную и эффективную вертикально интегрированную компанию. «Если для этого необходимо уступить часть компании – продать на международных биржах определенную часть акций – на это надо идти», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Напомним, руководство НАК «Нафтогаз Украина» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании.

По словам главы правления «Нафтогаза» Евгения БАКУЛИНА, на сегодня рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

1 марта т.г. в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» Е.БАКУЛИН заявил, что «Нафтогаз» планирует в течение 1,5-2 лет выйти на IPO.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Агро

Американская торговая палата просит правительство возобновить экспорт зерна

Американская торговая палата (АТП) в Украине просит правительство Украины и другие государственные органы власти отказаться от монополизации рынка сельскохозяйственной продукции и как можно скорее возобновить экспорт зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Американской торговой палаты, об этом говорится в письме АТП в Кабинет Министров Украины.

В частности, Американская торговая палата призывает украинское правительство в вопросах регулирования рынков зерна и семян масличных культур придерживаться такой позиции, чтобы сбалансировать принципы продовольственной безопасности, интересы фермеров и международные обязательства Украины.

В документе подчеркивают о важности сохранения свободного рынка зерна в Украине для обеспечения продовольственной безопасности государства, функции компаний-трейдеров, а также о необходимости отказа от монополизации рынка сельхозпродукции и скорейшем возобновлении экспорта зерна компаниями, которые имеют его подтвержденные запасы.

Министерству аграрной политики и продовольствия АТП предлагает привлекать представителей частного сектора к дискуссии относительно путей долгосрочного развития сельского хозяйства с тем, чтобы оно становилось эффективным и более конкурентоспособным, привлекая крупные инвестиций и финансирование и в то же время существенно повышая объемы производства.

В частности, предлагается немедленно начать принятие законов и механизмов, которые бы позволили фермерам предложить залог взамен на то, что форвардное контрактование и предварительное финансирование со стороны инвесторов. Например, чтобы они могли использовать складские расписки и права на аренду земли в качестве залога для финансирования и заключения форвардных контрактов.

Также предлагается четко определить роль государства в зерновой отрасли. “Участники рынка должны быть уверены, что существует полная транспарентность и созданы ровные конкурентные условия для ведения бизнеса на рынке”, – отмечается в сообщении АТП.

Кроме того, предлагается ввести механизм для постоянного рабочего диалога между участниками рынка и соответствующими государственными должностными лицами, а также создать рабочую группу, в состав которой вошли бы представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Американской торговой палаты и которая бы занималась решением неотложных вопросов, которые интересуют как украинское государство, так и участников рынка сельхозпродукции.

“Мы верим в то, что диалог, который мы предлагаем, будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства Украины”, – отмечается в сообщении пресс-служба АТП в Украине.

Письмо направлено в государственные органы Украины, дипломатические учреждения и представительства международных организаций.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Американская торговая палата (АТП) в Украине направила письмо Президенту Украины, в котором отметила, что принятие изменений в Закон «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», предложенных законопроектом №8053, может привести к экономической изоляции Украины.

Авторы письма обращают внимание на то, что предложенные изменения предусматривают введение государственной монополии на экспорт пищевых и сельхозпродуктов, и просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вмешаться в ситуацию.

Напомним, законопроектом №8053 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», депутаты предлагают разрешить экспорт зерна из Украины лишь госагенту или товаропроизводителям. Законопроектом предлагается определить, что экспорт объектов государственного ценового регулирования разрешается осуществлять исключительно сельскохозяйственным товаропроизводителям таких объектов в объемах собственного производства и Государственному агенту по обеспечению экспорта объектов государственного ценового регулирования.

В соответствии с документом, перечень таких объектов определяет Кабмин ежегодно по результатам мониторинга аграрного рынка. Госагента по обеспечению экспорта таких объектов определяет Кабмин по итогам конкурса.

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Для посевной кампании аграриям необходимо 26,1 млрд. грн.

По прогнозным данным из регионов, общая потребность сельскохозяйственных предприятий в средствах для осуществления комплекса весенне-полевых работ в 2011 году составляет 26,1 млрд. грн., из которых 20 млрд. грн. – потребность в средствах на материальные ресурсы.

Такие данные УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным ведомства, собственными средствами предприятия обеспечены лишь на уровне 65,3%, или 17 млрд. грн.

Частично дефицит средств может быть покрыт за счет средств государственной поддержки, средств, предусмотренных Аграрному фонду для осуществления форвардных закупок в сумме 3,1 млрд. грн., и средств местных бюджетов на поддержку сельхозпроизводителей.

«Но существует непокрытый дефицит средств, который покрывается за счет привлечения банковских кредитов – 2 млрд. грн., товарных кредитов – 859,3 млн. грн. и привлеченных инвестиций – 86,7 млн. грн.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 15 марта 2011 года сельхозпроизводители потратили для проведения весенне-полевых работ 14,4 млрд. грн., то есть 55,3% от запланированного.

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Фондовый рынок

ФГИУ и покупатель «Лугансктепловоза» провели взаимозачет своих требований

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Российская Федерация) 21 марта 2011 года заключили договор, предусматривающий «зачисление встречных однородных требований».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

В пресс-службе также отметили, что постановлением Хозяйственного суда Киева от 21 марта 2011 г. было утверждено мировое соглашение между ФГИУ и покупателем «Лугансктепловоза».

Ранее председатель ФГИУ отметил, что мировое соглашение между Фондом госимущества и Брянским машзаводом предусматривает нулевой вариант, когда стороны отказываются от взаимных претензий, в частности, по уплате пени и штрафных санкций покупателем.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины принял распоряжение от 21 июля 2010 г. с изменениями от 15 декабря 2010 г. относительно прекращения взаимных обязательств между Фондом госимущества Украины и покупателем «Лугансктепловоза» – ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод» путем проведения взаимозачета по договорным обязательствам и заключения между сторонами мирового соглашения.

Справка УНИАН. Киевский хозяйственный апелляционный суд в декабре 2010 года удовлетворил апелляцию управляющей компании «Брянский машзавод», отменив решение Хозяйственного суда Киева, признавшего недействительным договор купли-продажи 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Решение Хозяйственного суда Киева было принято по иску Фонда госимущества от 8 октября 2010 г. относительно расторжения договора купли-продажи «Лугансктепловоза». Причиной для подачи иска послужила неуплата Брянским машзаводом заявленной им на приватизационном конкурсе суммы за госпакет акций «Лугансктепловоза».

15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз».

Холдинговая компания «Лугансктепловоз» – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

УНИАН