Анонс на 23 марта

* Начнет работу Третий украинский бизнес-саммит «Изменение климата: глобальные вызовы и новые стратегии для украинского бизнеса». Организаторы - Представительство ООН в Украине, сеть Глобального договора ООН, ведущее украинское деловое издание «Коммерсант» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Украины. В рамках саммита состоятся Общественные дебаты на тему: «Экономическое развитие города или региона: может ли оно быть стабильным? Украинские реалии».

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* В УНИАН состоится пресс-конференция общественного и политического деятеля Валентины Семенюк-Самсоненко на тему: «Социальная защита во времена реформ и противоправные действия руководства ФПУ», во время которой будет презентован анализ ситуации в профсоюзном движении, очерчены перспективы сохранения профсоюзного имущества и обнародованы действия международных профсоюзных организаций в соотношении Украины.

* Круглый стол на тему: «Энергетическая безопасность Европы». Организатор – Институт Горшенина. Вопросы: Как происходящее в Японии может повлиять на ситуацию в Европе и в мире? Реально ли, чтобы Европа отказалась от атомной энергетики? Украина в контексте происходящего: опыт Чернобыля, отсутствие гарантии безопасности атомных станций, отсутствие денежных средств на остановку АЭС и др. Участники: Н.Мартыненко, глава Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; С.Парашин, замсекретаря СНБОУ; А.Кендзера, зам.директора Института геофизики НАНУ; Б.Соколовский, экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности;А.Шведов, председатель Правления ОО «Фонд развития ядерной энергетики»; П.Чернов, директор Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Минтопэнерго Украины; А.Палий, политолог.

* Состоится брифинг заместителя председателя ГНС Украины Александра Клименко на тему: “Упрощенная система налогообложения в контексте применения норм Налогового кодекса Украины”.

* Состоится видеомост Москва – Киев на тему: "Что тормозит вступление Украины в Таможенный Союз? Аргументы "за" и "против" . Участники в Киеве: главный редактор журнала «Эксперт-Украина» Андрей Блинов; президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко; директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов; руководитель центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. В Москве: руководитель Центра СНГ Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Сергей Жильцов; первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук; зав.лаб. прогнозирования производственного потенциала и межотраслевого взаимодействия Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

* Состоятся парламентские слушания на тему: "Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации".

* При поддержке КГГА состоится открытие 17-й Международной туристической выставки UITT-2011 «Украина - Путешествия и Туризм», где традиционно будет представлен стенд «Киев - туристический».

* Пресс-конференция на тему: «Состояние и перспективы развития туризма в Киеве».

* 23-24 марта состоится VI Съезд Федерации профессиональных союзов Украины.

* Состоится национальное собрание депутатов советов всех уровней от Партии регионов при участии сельских, поселковых, городских председателей и народных депутатов Украины.

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