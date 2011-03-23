Суд освободил из-под стражи еще одного участника “налогового Майдана”

Апелляционный суд Киева освободил на подписку о невыезде одного из участников акции протеста предпринимателей против Налогового кодекса Александра ЗАПЛАТКИНА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Коалиции участников Помаранчевой революции.

Представитель КУПР отметил, что вчера на своем заседании Апелляционный суд столицы принял решение об изменении для А.ЗАПЛАТКИНА меры пресечения с содержания под стражей на взятие подписки о невыезде.

В КУПРе отметили, что эту информацию им предоставил адвокат А.ЗАПЛАТКИНА. При этом сам задержанный не присутствовал на судебном заседании.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Голосеевский районный суд Киева принял решение еще на один месяц продлить срок пребывания под стражей активиста “налогового Майдана” А.ЗАПЛАТКИНА. Его подозревают в повреждении государственного имущества во время "налогового Майдана".