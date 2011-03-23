Генпрокуратура передала дело Чорновола на дополнительное расследование
09:10, 23 марта 2011Разное
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Генеральная прокуратура Украины передала на дополнительное расследование в столичный главк милиции уголовное дело, возбужденное по факту гибели в ДТП бывшего лидера Народного руха Украины Вячеслава Чорновола.
Эту информацию УНИАН подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В то же время, ни в ГПУ, ни в столичном главке не смогли пока сообщить, по каким причинам, когда это дело было передано.
Справка УНИАН. В.Чорновол трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года.
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