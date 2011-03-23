НАТО начинает контроль за эмбарго на торговлю оружием с Ливией

Брюссель. НАТО решило начать операцию для обеспечения эмбарго на торговлю оружием с Ливией.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Альянса.

«Все союзники обязались поддержать свою ответственность в рамках резолюции ООН по прекращению нетерпимой жестокости против гражданских лиц Ливии», - написано в сообщении.

Согласно сообщению, участие в операции примут корабли и самолеты НАТО, размещенные в центральной части Средиземного моря.

«Они будут осуществлять мониторинг, сообщать и, при необходимости, запрещать кораблям, подозреваемым в перевозке незаконного оружия или наемников», - отмечается в сообщении пресс-службы НАТО.

Деятельность подразделений НАТО будет осуществляться в тесном сотрудничестве с торговым флотом и региональными организациями.

Пресс-служба также отмечает, что Северо-Атлантический Альянс будет приветствовать взносы стран-партнеров в такую деятельность.

Кроме того, НАТО завершило разработку планов по обеспечению «бесполетной зоны» в случае необходимости помощи Альянса.