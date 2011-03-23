Кучма пришел на допрос в Генпрокуратуру

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА сегодня утром на 10.00 пришел по вызову в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале общения с журналистами он заявил, что мог бы заехать в здание Генеральной прокуратуры с другой стороны, но считает, что не имеет оснований прятаться от них, тем более, учитывая, что журналисты формируют общественное мнение.

«Я спокоен. Я честно говорю. Я спокоен. Потому что я чувствую, что… Вы прекрасно знаете, что 10 лет я жил в условиях более жесткого психологического прессинга: он то поднимался, то опускался, в зависимости от того, какие события происходили в Украине, – то выборы, или какая-то другая экономическая ситуация, то кому-то не угодил. Это действительно так было», - отметил Л.КУЧМА.

По словам экс-президента, именно из-за этого он сегодня морально готов «пройти через все муки ада», чтобы доказать, что не виновен.

«Я хочу, чтобы в истории Украины осталась только правда, что я сделал для страны и что я не делал», - подчеркнул Л.КУЧМА.

Как сообщал УНИАН, 22 марта первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Г.Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.