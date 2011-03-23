Сегодня ночью из Японии прилетели еще 53 гражданина Украины

Сегодня в 00.05 в международный аэропорт «Борисполь» из Токио прибыл второй самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который эвакуировал из Японии граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, на борту самолета находились 53 гражданина Украины, 4 гражданина Беларуси и 9 граждан Молдовы – всего 66 пассажиров.

По данным МИД, на сегодняшний день отсутствуют дополнительные обращения граждан Украины, которые планируют безотлагательно покинуть Японию, пострадавшую вследствие землетрясений и цунами.