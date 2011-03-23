Главное на 23 марта (день)

Финансы

Минфин изучает возможность выпуска облигаций, номинированных в российских рублях Министерство финансов Украины изучает возможность выпуска облигаций внешнего государственного займа, номинированных в российских рублях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО на пресс-конференции в среду.

«По этому вопросу ведутся консультации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года во время Международного инвестиционного форума «Финансирование посткризисных экономик государств – участников СНГ» в Ялте заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Алексей КУДРИН заявил, что Украина прорабатывает вопрос выпуска своих правительственных облигаций на территории РФ, номинированных в российских рублях.

При этом он отметил, что как российские банки, так и российское правительство готовы поддержать эту инициативу.

Кроме того, министр РФ заявил о том, что Россия намерена в 2010 или в 2011 году осуществить еврозайм, номинированный в российских рублях.

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Азаров поручил Кабмину подготовить программу реформирования налоговой и таможенной служб

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным членам Кабинета министров в течение месяца подготовить программу реформирования налоговой и таможенной служб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабмина.

При этом он поручил руководству Государственной налоговой службы принять меры для упрощения процедуры уплаты налогов.

“Требую пересмотреть подходы к фискальному администрированию и существенно упростить правила для плательщиков налогов. Правительство и дня не будет терпеть ситуацию, которую создали для бизнеса, когда предприниматели вынуждены стоять в очередях, а не работать”, - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя мешать бизнесу работать.

“Сегодня любые сложности для плательщиков налогов дискредитируют налоговую реформу, а на самом деле есть ощутимые преимущества и улучшение налогового климата в стране”, - отметил премьер.

Он подчеркнул, что факты, которые свидетельствуют о возникновении сложностей при уплате налогов, правительство будет рассматривать как саботаж и диверсию против страны.

«Каждый факт создания предпринимателям сложностей, бюрократической волокиты, коррупции мы будем рассматривать как саботаж и диверсию против Украины. Я для всех чиновников хочу сделать акцент: если кто-то считает, что власть ему упала на голову как шапка Мономаха и можно не думать ежедневно о том, что ты сделал хорошего для людей, то немедленно по шапке получит», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 марта на заседании управляющего совета Комитета по экономическим реформам Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подверг жесткой критике некоторые аспекты в деятельности Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы (ГНС). Он потребовал от руководства Гостаможслужбы и ГНС изменить приоритеты в работе и в течение месяца подготовить программу реформирования этих ведомств.

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ЕС выделит Ивано-Франковску 800 тыс. евро на улучшение экологической ситуации

Европейский Союз выделит Ивано-Франковску 800 тыс. евро на улучшение экологической ситуации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

Согласно предоставленной информации, в Ивано-Франковске началась реализация проекта «Улучшение экологической ситуации в городе Ивано-Франковске и области путем внедрения технологии экологического сбора и переработки твердых бытовых отходов на основе опыта города Бая Маре, Марамуреш (Румыния)» Программы приграничного сотрудничества ЕІСП Венгрия-Словакия-Румыния-Украина 2007-2013 гг.

Целью проекта, бюджет которого составляет 804 тыс. евро, является заимствование опыта сотрудничества между частными и государственными структурами румынского города Бая Маре для создания в Ивано-Франковске постоянного механизма раздельного сбора, транспортировки, переработки и утилизации ТБО, а также уменьшения их вредного влияния на окружающую среду и здоровье людей.

Справка УНИАН. Контракт на реализацию проекта «Улучшение экологической ситуации в городе Ивано-Франковске и области путем внедрения технологии экологического сбора и переработки твердых бытовых отходов на основе опыта города Бая Маре, Марамуреш (Румыния)» в рамках Программы приграничного сотрудничества ЕІСП Венгрия-Словакия-Руыния-Украина был подписан 9 декабря 2010 года.

В Украине население обеспеченно системой вывоза ТБО только на 70%. Ежегодно в государстве накапливается 50 млн. м куб. бытовых отходов, из них на одного человека в среднем приходится 300-400 кг. За последние 10 лет объем бытовых отходов на человека увеличился на 40%.

В Ивано-Франковске ежегодно собирают около 390 тыс. м куб., или 97,5 тыс. тонн ТБО, что в среднем приходится по 1,6 м куб/чол./год. В целом по городу уровень организованного сбора и захоронения ТБО составляет 77%.

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Азаров раскритиковал работу ведомств по дерегулированию предпринимательской деятельности

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает неудовлетворительной работу профильных ведомств по дерегулированию предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы должны обеспечить максимально благоприятные условия развертыванию предпринимательской деятельности. Президент уверен, что регуляторная реформа способна существенно оживить экономику, увеличить объемы инвестиций и производства», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, глава государства считает, что регуляторная реформа, невзирая на определенные достижения, реализуется медленно. «Проходит третий месяц с начала года. Что мешало за это время Министерству финансов, Федор Алексеевич (министр финансов Федор ЯРОШЕНКО – УНИАН), Министерству экономического развития и торговли, Андрей Петрович (КЛЮЕВ – УНИАН), государственным налоговой и таможенной службам разработать положения для упрощения системы налогообложения, что мы обещали людям. Что нам мешало вести постоянный диалог с общественными организациями, предпринимателями, чтобы развернуто дать правительству согласованные предложения», - спросил Н.АЗАРОВ.

Он выразил недовольство тем, что рабочие группы этих министерств и ведомств не вели диалог с предпринимателями и ждали «километровых очередей в налоговые инспекции, акций протеста или указаний, чтобы выполнять свои функции и четко сформулированные поручения правительства».

Премьер-министр также обратил внимание первого вице-премьер-министра А.КЛЮЕВА, министров и всех руководителей ведомств на то, что до сих пор не выполнено постановление правительства о прекращении работы всех предприятий, созданных для предоставления административных услуг, и относительно проверки счетов этих предприятий.

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ТЭК

Цена украинской нефти на торгах УМВБ увеличилась на 2,2%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 марта на аукционных торгах №151 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 2,2%, или на 137 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 6267 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 177,360 тыс. тонн нефти на общую сумму 1 млрд. 111 млн. 515,120 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 25 февраля на аукционных торгах №150 на УМВБ увеличилась на 5,9%, или на 340 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 6130 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно ст. 3 Закона «О Государственном бюджете Украине на 2010 год», стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.

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Реализация бензина через АЗС увеличилась на 6,6%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7413 единиц, в феврале увеличилась на 6,6%, по сравнению с февралем 2010 года, до 231,7 тыс. тонн, дизельного топлива на 12,5% – до 128,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 50,8% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 44,4% – А-90-93, 4,8% – А-72-80.

В феврале через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 4,129 млрд. грн., из которой 2,614 млрд. грн. (63,3%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,245 млрд. грн. (30,1%) – от продажи дизельного топлива, 169,9 млн. грн. (4,1%) – от продажи сжиженного газа и 100,9 млн. грн. (2,5%) – от продажи сжатого газа.

На 1 марта 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 129,8 тыс. тонн бензина, 55,2 тыс. тонн дизельного топлива, 6,2 тыс. тонн сжиженного газа и 0,5 тыс. тонн сжатого газа.

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Сеть АЗС «ОККО» считает решение АМКУ о наложении штрафа необоснованным

ЧП «ОККО Нефтепродукт» (входит в состав ПАО «Концерн Галнафтогаз», управляет заправочной сетью «ОККО») считает необоснованным решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа на компанию в размере 32 млн. грн. за совершение антиконкурентных согласованных действий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Концерн Галнафтогаз».

Как известно, АМКУ установил, что ЧП «ОККО Нефтепродукт», а также ООО «Континет НефтеТрейд» (сеть WOG) и ООО «Альянс-Холдинг» (Shell) на протяжении декабря 2010 г. – первой декады января 2011 г. одновременно и до одинакового уровня повышали розничные цены на высокооктановые бензины.

Тогда как сеть «ОККО» не считает данные обстоятельства свидетельством совершения антиконкурентных действий.

«Согласно законодательству о защите экономической конкуренции и практике его применения похожие действия (одинаковые цены на АЗС) не являются сами по себе нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и могут квалифицироваться органами АМКУ как антиконкурентные согласованные действия лишь в случае доказательства этими органами сговора (устного или письменного) между субъектами хозяйствования о совершении таких действий. При рассмотрении данного дела АМКУ никоим образом не доказал наличие сговора между субъектами хозяйствования», – сказано в сообщении.

В то же время в компании отмечают, что АМКУ не учел разницы между «согласованным поведением» и «параллельным поведением».

«Ведь, как неоднократно отмечалось представителями европейских антимонопольных ведомств, на рынке нефтепродуктов часто возможны ситуации, когда действия субъектов хозяйствования являются схожими (например, одинаковая цена определенного товара), однако такая «похожесть» обусловлена спецификой товарного рынка и не является результатом договоренностей между субъектами хозяйствования. Поэтому в каждом конкретном случае должно проводиться детальное (а не «нескольконедельное») исследование рыночной ситуации (относительно всех участников рынка, а не только выборочно взятых отдельных трех)», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что специфика рынка розничной реализации нефтепродуктов заключается в том, что розничные цены на АЗС являются открытыми и публичными. Поэтому этот рынок хорошо мониторится и предприятие может оперативно реагировать на действия своего конкурента по изменению цены. В связи с этим уровень цен на АЗС, как правило, одинаков, что подтверждает наличие жесткой конкуренции на рынке. Такое поведение, подчеркивает компания, не запрещено ни одним конкурентным законодательством ни одной страны.

«Учитывая вышесказанное, а также чрезвычайную сложность данной категории дел, усиливает сомнения в объективности действий АМКУ «вывод» (выделение для отдельного рассмотрения) по данному делу двух мощных российских вертикально интегрированных нефтяных компаний уже после направления всем пяти субъектам хозяйствования предварительных заключений по делу, в которых все пятеро (а не трое) участников рынка были признаны специалистами АМКУ совершившими нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Надеемся, что в ближайшее время по этому делу будет принято аналогичное жесткое решение», – говорится в сообщении.

Компания также высказала обеспокоенность относительно манипулирования нормами действующего законодательства со стороны АМКУ и выразила надежду, что такая деятельность не окажет существенного влияния на инвестиционную привлекательность государства.

Напомним, 22 марта АМКУ наложил на сети автозаправочных станций «Континент НефтеТрейд» (ТМ WOG), ООО «Альянс Холдинг» (Shell) и ЧП «ОККО Нефтепродукт» (ОККО) штраф в размере 1% выручки. Штраф для сети WOG составил около 93 млн. грн., ОККО – около 32 млн. грн. и Shell – около 25 млн. грн.

Вместе с тем Антимонопольный комитет продолжает расследование в отношении ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и СП ООО «Кершер» (управляет сетью ТНК-ВР в Украине), выделив его в отдельное производство.

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Транспорт/Связь

Корабль «Костянтин Ольшанський» отбыл в Ливию для эвакуации украинских граждан

Сегодня в полночь большой десантный корабль Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Костянтин Ольшанський» отбыл из Севастополя к побережью Ливии в Средиземное море для эвакуации украинских и иностранных граждан из зоны вооруженного конфликта.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, переход к месту назначения корабля может продовжаться 3-5 дней, в зависимости от погодных условий и времени прохождения пролива Босфор.

Кроме экипажа, на борту “Костянтина Ольшанського” находятся медики, психологи и 28 морских пехотинцев со штатным оружием для обеспечения безопасности и охраны гражданских лиц. Корабль обеспечен продуктами питания, питьевой водой, лекарствами, теплыми вещами и может принять на борт для эвакуации от 500 до 1000 человек.

Как сообщал УНИАН, с середины февраля в Ливии продолжается народное восстание против лидера страны Муамара КАДДАФИ, который руководит государством свыше 40 лет. Ливия фактически разделилась на подконтрольный М.КАДДАФИ Запад и Восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев.

По состоянию на 14 марта, в связи с военными действиями с территории Ливии были эвакуированы 434 гражданина Украины.

18 марта Совет безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую, в частности, нанесение ударов с воздуха по лояльных М.КАДДАФИ силах.

С 19 марта силы международной коалиции в составе нескольких стран НАТО бомбардируют позиции войск лидера Ливии М.КАДДАФИ.

Вчера, 22 марта, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Александр ДИКУСАРОВ сообщил, что МИД и посольство Украины в Ливии прорабатывают вопрос эвакуации украинских граждан из Ливии, желающих оставить эту страну.

По его словам, с просьбой эвакуации из Ливии в посольство Украины обратилось около 20 человек из приблизительно 500, находящихся в этой стране.

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Глававтотрансинспекция во II квартале проверит более 450 перевозчиков

Главная государственная инспекция на автомобильном транспорте намерена во втором квартале т.г. проверить более 450 физлиц, частных предпринимателей и обществ разной формы собственности, осуществляющих перевозку пассажиров на автомобильном транспорте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно утвержденному плану проверок субъектов хозяйствования, во втором квартале т.г. территориальные управления инспекции проконтролируют деятельность отдельных перевозчиков во всех областях государства, Крыму, Киеве и Севастополе.

Как пояснили в пресс-службе, такая работа осуществляется для контроля над деятельностью перевозчиков с целью выведения с рынка нелегальных перевозчиков. По результатам рейдов перевозчики-нарушители будут привлечены к ответственности.

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Япония

Сегодня ночью из Японии прилетели еще 53 гражданина Украины

Сегодня в 00.05 в международный аэропорт «Борисполь» из Токио прибыл второй самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который эвакуировал из Японии граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, на борту самолета находились 53 гражданина Украины, 4 гражданина Беларуси и 9 граждан Молдовы – всего 66 пассажиров.

По данным МИД, на сегодняшний день отсутствуют дополнительные обращения граждан Украины, которые планируют безотлагательно покинуть Японию, пострадавшую вследствие землетрясений и цунами. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

УНИАН