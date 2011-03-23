В Токио временно закрылись посольства 25 государств из-за угрозы радиационного заражения.

Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на заявление главы японского МИД Такэаси МАЦУМОТО.

В частности, закрыты посольства Анголы, Бахрейна, Бенина, Ботсваны, Буркина-Фасо, Ганы, Гватемалы, ФРГ, Доминиканской Республики, Кении, Косово, Лесото, Либерии, Ливии, Мавритании, Малави, Мозамбика, Намибии, Непала, Нигерии, Панамы, Финляндии, Хорватии, Швейцарии и Эквадора.

"Сотрудникам остальных посольств предписано оставаться дома. График их работы меняется каждый день", - отметил министр иностранных дел Японии.

Он напомнил, что с призывом к согражданам уезжать из Токио ранее выступили Франция, Австралия, Италия и Беларусь.

В Посольстве США сообщили, что желающие покинуть Японию родственники дипломатов могут сделать это за счет Госдепартамента.

После землетрясения магнитудой 9 баллов в Японии 11 марта на АЭС "Фукусима-1" был введен режим чрезвычайной ситуации. На "Фукусима-1" произошли взрывы на первом, третьем и втором энергоблоках, позднее - взрыв и несколько возгораний на четвертом энергоблоке, который также используется в качестве хранилища отработанного ядерного топлива. На первом реакторе выявлены повреждения примерно 70% топливных сборок, на третьем - повреждение защитной оболочки реактора.

Уровень радиации превышен в воде на одном из водоочистных сооружений Токио. В воде обнаружен радиоактивный йод, содержание которого на 1 литр составило 210 беккерелей. Безопасной нормой для употребления воды и приготовления молока для грудных детей является предел в 100 беккерелей.

Мэрия мегаполиса призвала население воздержаться от употребления воды.

Ранее поступали сообщения о превышении норм содержания радиации в воде в префектуре Фукусима.

Введены ограничения поставок на рынок продуктов из четырех префектур из-за превышения радиационных норм. Премьер-министр страны Наото КАН призвал воздержаться от потребления 11 видов овощей из префектуры Фукусима по тем же причинам.