Главное на 23 марта (вечер)

Финансы

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который упрощает открытие бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, в ближайшее время документ будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

В частности, законопроектом предоставляется возможность основателям юридических лиц (кроме акционерных обществ) создавать уставный капитал в размерах и в составе, которые необходимы для начала ведения бизнеса.

На данный момент уставный капитал для обществ с ограниченной ответственностью должен быть не меньше суммы, которая равна одной минимальной зарплате, для акционерных обществ – не меньше 1250 минимальных зарплат.

«Соответственно, основателям не нужно будет вносить деньги в виде вкладов в уставный капитал к моменту государственной регистрации. Предложенные изменения также позволят сэкономить на оплате услуг банков при открытии временных счетов и на оплате за нотариальное засвидетельствование подписей основателей на учредительных документах и решениях основателей о создании юридического лица», – отметили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

Кроме того, проектом закона упрощаются требования относительно обязательного нотариального оформления отдельных документов, которые подаются для проведения государственной регистрации прекращения юридического лица и физического лица-предпринимателя.

«Упрощение и оптимизация процедуры создания юридических лиц разных организационно-правовых форм хозяйствования будут поощрять предпринимателей к учреждению собственного дела в сложных экономических условиях и способствовать улучшению позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business по критерию «открытие бизнеса», – сказано в сообщении.

По оперативным данным, в Пенсионный фонд Украины из всех источников финансирования в январе-феврале 2011 года поступило 29 млрд. 252,4 млн. грн., что на 21,3%, или 5 млрд. 136,5 млн. грн., больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, собственные поступления ПФ составили 19 млрд. 676,4 млн. грн., что составляет 104,3% плановых назначений и на 22,8%, или 3 млрд. 647,5 млн. грн., больше показателя за аналогичный период 2010 года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи за январь-февраль 2011 года составили 33 млрд. 716,1 млн. грн.

Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джон ТЕФТ считает, что создание Центрального депозитария на базе ОАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ) противоречит договоренностям между правительством Украины и Международным валютным фондом (МВФ) относительно создания Центрального депозитария ценных бумаг. Об этом говорится в письме Д.ТЕФТА на имя вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО от 23 февраля с. г., копию которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

Как говорится в письме посла США, «на протяжении последних 10 лет Агентство США по международному развитию (USAID) и Всемирный банк (ВБ) оказывали поддержку формированию Центрального депозитария ценных бумаг, преимущественная доля в котором должна находиться в частной собственности. Практическим воплощением этой работы стало создание Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ) – эффективной и прозрачной организации, в которой сбалансировано представлены интересы участников рынка и государства, которая не требует поддержки за счет средств государственного бюджета».

Д.ТЕФТ отмечает, что конечным результатом этого процесса должно было стать юридическое признание ВДЦБ в качестве центрального депозитария, что в нынешней ситуации дало бы решающий импульс в вопросах обеспечения стабильности фондового рынка Украины, придания устойчивости его развитию. В соответствии с договоренностью с МВФ правительство Украины согласилось создать центральный депозитарий на базе ВДЦБ, отмечает посол США.

Однако, говорится в письме Посла США в Украине, «недавно аппаратом премьер-министра Украины была сформирована рабочая группа, целью деятельности которой является создание центрального депозитария не на базе ВДЦБ, а путем объединения НДУ с депозитарными функциями Нацбанка Украины». По мнению Д.ТЕФТА, практическая реализация подобного сценария может отрицательно отразиться на доверии инвесторов к Украине, а также будет иметь негативное влияние на достижение долгосрочных планов экономического и финансового развития страны. Кроме этого, планы создания Центрального депозитария на базе НДУ, который содержится за счет средств госбюджета, расходятся с договоренностями между правительством Украины и МВФ, сообщает Д.ТЕФТ в своем письме на имя вице-премьер-министра С.ТИГИПКО.

Кабинет Министров Украины ввел 20-процентную надбавку к окладам всех категорий работников образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

По его словам, соответствующее постановление правительство приняло сегодня.

«Постановление Кабинета Министров вводит 20% надбавку для всех категорий педагогических работников», – сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, ранее такая надбавка выплачивалась только педагогам, работающим в системе учебных заведений Минобразования. Теперь же такая надбавка будет выплачиваться преподавателям учебных заведений, которые подчинены другим министерствам.

По словам министра, повышение окладов коснется более 350 тыс. человек, для финансирования такого решения в 2011 году потребуется 367,2 млн. грн.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) прогнозирует, что изменения налогового законодательства относительно предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, коснутся 170 тыс. из 1,1 млн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

По его словам, из 1,1 млн. зарегистрированных предпринимателей-«упрощенцев» 700 тыс. предпринимателей не имели никаких договорных отношений с юрлицами. «700 тыс. предпринимателей не коснутся изменения, которые произойдут с 1 апреля 2011 года", - отметил А.КЛИМЕНКО.

По его словам, из 400 тыс. предпринимателей-физлиц, которые имели отношения с юрлицами, 170 тыс. работали на тех же предприятиях, которым предоставляли услуги. "И это является схемами уклонения от налогообложения», - подчеркнул глава ГНСУ.

Он также сообщил, что в январе-феврале 2011 года «упрощенцы» перечислили в бюджет 161 млн. грн. налога с доходов физлиц, общая сумма поступлений по данному налогу составила 8,1 млрд. грн. «Что касается местных бюджетов, если мы сравним уплату налога «упрощенцев» и поступления с доходов физических лиц, то мы видим очень четкую картину, что доходы в местные бюджеты от «упрощенцев» составляют меньше 2%», - сказал А.КЛИМЕНКО.

Европейский парламент на своей сегодняшней сессии в Брюсселе поддержал изменения в Соглашение ЕС для поддержания стабильности евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, за проект доклада Эльмара БРОКА (группа народных партий, Германия) и Роберто ГУАЛТЬЕРИ (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Италия) проголосовали 494 депутата, против – 100, воздержались – 9.

При обсуждении предложения содокладчики отметили «позитивные сигналы» от стран-членов ЕС относительно применения Европейского механизма стабильности, призванного поддерживать страны-члены зоны евро, имеющие проблемы с дефицитом бюджета либо государственным долгом.

По словам Э.БРОКА, Еврокомиссия будет принимать активное участие в принятии решений о предоставлении помощи из Европейского механизма стабильности, а парламент также получит совещательный голос.

Согласно полученным письмам от Президента Европейского Совета, Еврогруппы и комиссара ЕС по монетарной политике, Еврокомиссия будет играть ключевую роль в оценке и анализе использования механизма стабильности.

Сельское хозяйство

С отменой моратория на продажу сельскохозяйственных земель в 2012 году на продажу может быть выставлено 2 млн. 750 тыс. га распаеванных земель.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ в ходе парламентских слушаний «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации».

«Уже в 2012 году при условии принятия необходимого ряда законов к обороту земельного рынка может быть привлечено до 10% распаеванных земель, а это 2 млн. 750 тыс. га. Количество трансакций будет составлять 670 тысяч, стоимость уплаченной пошлины при продаже этих земель – 312 млн. грн.», – сказал он.

При введении оборота рынка сельскохозяйственных земель новая схема кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей под залог земли или права ее аренды, разработанная Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, позволит ежегодно привлекать в отрасль более 200 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ в ходе парламентских слушаний «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации».

«В финансово-экономичном аспекте поддержки производителей продукции сельского хозяйства кардинально расширится база кредитования под залог земли или права ее аренды. Министерство разработало принципиально новую схему кредитования сельхозтоваропроизводителей, которая позволит привлечь в производственную сферу более 200 млрд. грн. кредитных ресурсов в год с кредитными ставками до 10%, что достаточно как для финансирования технического переоснащения сельского хозяйства, так и для внедрения новых технологий», – сказал он.

И.о. министра напомнил, что планируется создать государственный земельный ипотечный инвестиционный банк, главной целью которого будет удовлетворение потребностей производителей в дешевых банковских продуктах и услугах долгосрочного финансового кредитования аграрного производства под залог земельных участков или прав их аренды.

Н.БЕЗУГЛЫЙ также отметил, что для обеспечения оборота сельхозземель министерство разработало ряд законодательных актов, среди которых законопроекты «О рынке земель», «О государственном земельном кадастре», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению контроля над использованием земель», «О консолидации земель сельхозназначения», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно залога прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения».

Япония

В Токио временно закрылись посольства 25 государств из-за угрозы радиационного заражения.

Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на заявление главы японского МИД Такэаси МАЦУМОТО.

В частности, закрыты посольства Анголы, Бахрейна, Бенина, Ботсваны, Буркина-Фасо, Ганы, Гватемалы, ФРГ, Доминиканской Республики, Кении, Косово, Лесото, Либерии, Ливии, Мавритании, Малави, Мозамбика, Намибии, Непала, Нигерии, Панамы, Финляндии, Хорватии, Швейцарии и Эквадора.

"Сотрудникам остальных посольств предписано оставаться дома. График их работы меняется каждый день", - отметил министр иностранных дел Японии.

Он напомнил, что с призывом к согражданам уезжать из Токио ранее выступили Франция, Австралия, Италия и Беларусь.

В Посольстве США сообщили, что желающие покинуть Японию родственники дипломатов могут сделать это за счет Госдепартамента.

После землетрясения магнитудой 9 баллов в Японии 11 марта на АЭС "Фукусима-1" был введен режим чрезвычайной ситуации. На "Фукусима-1" произошли взрывы на первом, третьем и втором энергоблоках, позднее - взрыв и несколько возгораний на четвертом энергоблоке, который также используется в качестве хранилища отработанного ядерного топлива. На первом реакторе выявлены повреждения примерно 70% топливных сборок, на третьем - повреждение защитной оболочки реактора.

Уровень радиации превышен в воде на одном из водоочистных сооружений Токио. В воде обнаружен радиоактивный йод, содержание которого на 1 литр составило 210 беккерелей. Безопасной нормой для употребления воды и приготовления молока для грудных детей является предел в 100 беккерелей.

Мэрия мегаполиса призвала население воздержаться от употребления воды.

Ранее поступали сообщения о превышении норм содержания радиации в воде в префектуре Фукусима.

Введены ограничения поставок на рынок продуктов из четырех префектур из-за превышения радиационных норм. Премьер-министр страны Наото КАН призвал воздержаться от потребления 11 видов овощей из префектуры Фукусима по тем же причинам.

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ хочет как можно быстрее отказаться от использования ядерной энергетики.

Как передает AFP, об этом она заявила сегодня в ходе финансовой конференции во Франкфурте.

«Чем быстрее мы откажемся, тем лучше», - заявила А.МЕРКЕЛЬ.

Назвав ядерную энергетику «переходной» технологией, канцлер ФРГ отметила как позитивное решение стран-членов Европейского Союза провести испытания атомных электростанций на безопасность в случае землетрясений, цунами и террористических атак. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС .

(УНИАН)