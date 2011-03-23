Анонс на 24 марта

* Состоится открытое заседание НКРЭ и по завершению брифинг руководства Комиссии для представителей СМИ.

* Инициативная группа вкладчиков «Родовід банка» и ОО «Ассоциация защиты прав вкладчиков» будет пикетировать Национальный банк Украины. Требования к руководству НБУ: Gредоставить вкладчикам информацию куда исчезли вложенные депозиты и более чем 8 млрд. грн., выделенных на рекапитализацию банка; Обеспечить выплату вкладов и процентов по депозитам, срок действия которых истек; Обеспечить постоянное пополнение наличными средствами всех банкоматов «Родовід банка»; Отменить 2% налог за кассовое обслуживание в «Родовід банке» и др.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Есть ли будущее у малого и среднего бизнеса? Перспективы упрощенной системы налогообложения в Украине». 21 марта в ВРУ зарегистрирован законопроект «О едином налоге №8276». Авторы законопроекта: Н.Королевская, С.Власенко, В.Дубиль, Н.Катеринчук, В.Кравчук и Е.Суслов. Участники: Вячеслав Рой, председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины; Андрей Панаетов, член Координационного совета Ассамблеи предпринимателей малого и среднего бизнеса, Татьяна Зацерковная, глава комитета Союза аудиторов Украины по связям с общественностью и международным отношениям, глава Совета предпринимателей и работодателей Украины, Татьяна Павлюк, президент Федерации оценщиков бизнеса и интеллектуальной собственности, Виктор Мазнюк, глава ОО «Украинская хай-тек-инициатива»; Юрий Еременко, член Штаба спасения украинского предпринимательства (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 760 98 73. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Начнет работу двухдневная V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития транспортных систем в условиях реформирования железнодорожного транспорта: управление, экономика и технологии». Организатор - Государственный экономико-технологический университет транспорта. Участники: ректор Государственного экономико-технологического университета транспорта Михаил Макаренко, первый замгендиректора “Укрзалізниці” Николай Сергиенко, директор Научного центра исследований экономических проблем транспорта Юрий Цветков.

* Вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис Колесников проведет круглый стол на тему: «Перспективы развития туристического бизнеса Украины». Среди участников обсуждения - ведущие туроператоры, представители туристического, курортного и гостиничного бизнеса.

* Состоится публичная дискуссия пресс-клуба на тему: "Активное увеличение потребительского кредитования: восстановление банковской системы или предвестник очередного прыжка курса?", которая будет проведена по инициативе ОО "Лига финансового развития" при поддержке проекта USAID "Развитие финансового сектора" FINREP и "Зеркала недели. Украина". Приглашены: Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Игорь Юшко, глава правления "Дочерний банк Сбербанка России"; Владимир Хлывнюк, глава правления банка "Финансы и кредит"; Павел Цетковский, глава правления "Ерсте-банка" и др.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Курортный сезон 2011: Крым готов встречать туристов». Участники: Георгий Псарев, министр курортов и туризма АРК, Вадим Волченко, председатель Республиканского комитета АРК по информации. Участники расскажут: о ходе выполнения Стратегии развития Крыма в аспекте курортной сферы, о готовящихся ярких событиях, которые будут проходить в Крыму в период курортного сезона 2011 года; о росте внутренних инвестиций; о долгосрочных перспективах развития рекреационной сферы Крыма – строительстве новых отелей мирового класса; о том, как проходит конкурс на разработку нового логотипа Крыма (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Почему "made in Ukraine" не для украинцев?" . Участники: президент - председатель правления Укрлегпрома Валентина Изовит; председатель наблюдательного совета ООО "ФИМ" Елена Волкова; президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский; вице-президент ЗАО КСК "Чексил" Дмитрий Попов; генеральный директор ЗАО "Чинбар" Виктор Лищук.

* Пресс-конференция на тему: «Особенности рынка интернет-сервисов коллективных покупок в Украине. Подведение итогов работы за первый год и тенденции развития рынка на ближайшую перспективу». Организатор - компания SupeDeal. Участники: Екатерина Микула, директор компании SuperDeal; Валентин Гончаров, директор по маркетингу компании SupeDeal; Андрей Гончар, директор Vivex Invest в Украине; Олег Москаленов, бренд менеджер РЦ «Дивосвіт».

* Возле Администрации Президента Украины состоится акция протеста, организованная коллективом «Газеты по-киевски».

* ГП «Укргазвидобування» проведет первый открытый аукцион по продаже нефтепродуктов собственного производства.

* Интернет-конференция эксперта Фонда Общественной Безопасности Юрия Гаврилечко на тему: «Мифы и реалии пенсионной реформы». Вопросы: Что сулит пенсионная реформа сегодня и в будущем? Повышение пенсионного возраста – суровая необходимость или попытка «сократить пенсионеров»? Накопительная система: залог процветания в старости или «лохотрон»? Кто и что выиграет от пенсионной реформы?

* 15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция генерального директора ООО «ГМСІ» Олега Дрюкова на тему: “Судебное рейдерство и юридическая компания «Ильяшов и партнеры». Имена. События. Факты” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор Тихонов с рабочим визитом будет находиться в Одесской области. В ходе поездки запланировано осмотреть канализационные очистительные сооружения Одессы и провести расширенное совещание по результатам осмора технического состояния централизованных систем водоотвода и канализационных очистительных сооружений в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

* Состоится выездное заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации на ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог». Повестка дня: изучение состояния выполнения условий договора покупки-продажи пакета акций ОАО «Криворожсталь» иностранным инвестором «Миттал Стил Германия ГМБХ» на завершающем этапе.

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