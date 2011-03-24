Главное на 24 марта (день)

Финансы

Выплаты вкладчикам «Родовид Банка» будут осуществляться через «Ощадбанк» с апреля

Выплаты вкладчикам «Родовид Банка» будут осуществляться через «Ощадбанк» с апреля текущего года.

Об этом говорится в заявлении заместителя председателя Национального банка Украины Игоря СОРКИНА, обнародованном на сайте регулятора.

«… Решено, что выплаты средств начнутся в апреле текущего года после согласования Национальным банком и правительством всех технических процедур», – сказал И.СОРКИН.

По его словам, соответствующее решение принято на совещании при участии представителей Министерства финансов Украины, «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».

Выбор «Ощадбанка» для решения вышеуказанной задачи чиновники объясняют тем, что «это надежный и стабильный банк, вклады в котором на 100% гарантированы государством». Еще одним фактором в пользу «Ощадбанка» стало то, что банк имеет разветвленную сеть филиалов, которая сделает комфортным получение средств вкладчиками во всех регионах страны.

Как сообщал УНИАН, 17 марта т.г. экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков при Кабинете Министров Украины одобрил перевод вкладчиков «Родовид Банка» в «Укрэксимбанк».

Планировалось, что вклады будут переведены вместе с активами «Родовид Банка» достаточной ликвидности. С учетом того, что на сегодня необходимого объема активов в этом банке нет, они могут быть созданы за счет облигаций внутреннего государственного займа.

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физлиц в банке составил 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

По завершению процесса перевода «Родовид Банк», возможно, будет реорганизован в структуру по абсорбции «плохих» активов других национализированных банков.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Кабинет Министров Украины потратил около 18 млрд. грн. бюджетных средств на докапитализацию трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В результате Минфин Украины стал мажоритарным акционеров в каждом из этих финучреждений. Несмотря на вливание значительных сумм в капитал указанных банков, так и не удалось восстановить их нормальную работу. На сегодня все они нуждаются в дополнительной капитализации, которая оценивается в 12,5 млрд. грн.

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Минфин выпустит ОВГЗ на 8,5 млрд. грн. для капитализации «Нафтогаза»

Министерство финансов Украины выпустит облигации внутреннего государственного займа (РВГЗ) на сумму 8,5 млрд. грн. для оплаты ими акций дополнительной эмиссии НАК «Нафтогаз Украины».

Соответствующее поручение Кабинета Министров Минфину закреплено в распоряжении правительства №211-р от 11 марта 2011 года «Об утверждении финансового плана и основных показателей движения средств НАК «Нафтогаз Украины» как отдельного юридического лица на 2011 год», текст которого опубликован на правительственном портале.

Согласно документу, Министерство энергетики и угольной промышленности в случае несвоевременного или не в полном объеме осуществления мер, предусмотренных планом сотрудничества правительства с Международным валютным фондом (МВФ) на 2011 год и включенных в финансовой план компании, подаст предложения о корректировке финплана компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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ТЭК

НКРЭ отложила вопрос пересмотра тарифов на газ для населения

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) не внесла в сегодняшнюю повестку дня вопрос о пересмотре тарифов на газ для населения.

Как сообщил УНИАН представитель комиссии, перенесение рассмотрения данного вопроса связано с отсутствием согласования со стороны профсоюзов.

При этом представитель комиссии затруднился уточнить, когда регулятор сможет вернуться к данному вопросу.

В то же время в пресс-службе НКРЭ официально не комментируют причин невнесения данного вопроса в повестку дня.

При этом в пресс-службе отмечают, что, согласно трехстороннему соглашению между правительством, работодателями и профсоюзами, коррекция тарифов на газ для населения не требует официального согласования со стороны профсоюзов.

Напомним, ранее комиссия уже откладывала рассмотрение этого вопроса до 24 марта, тогда причиной переноса стало отсутствие дополнительной обосновательной документации для пересмотра тарифов.

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«УкрГаз-Энерго» выдали лицензию на поставку газа с ежегодным объемом до 4,8 млрд. куб. м

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) выдала ЗАО «УкрГаз-Энерго» лицензию на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу с ежегодным объемом до 4,8 млрд. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Лицензия выдана сроком на 5 лет.

В ходе рассмотрения вопроса против возобновления лицензии «УкрГаз-Энерго» выступили представители «Укртрансгаза». При этом дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины» указывало на незавершенность судебных разбирательств между ним и лицензиатом по поводу спорных объемов природного газа.

Тем не менее, НКРЭ решило выдать лицензию «УкрГаз-Энерго».

Справка УНИАН. ЗАО «УкрГаз-Энерго» создано в феврале 2006 года.

НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) принадлежит по 50% акций общества.

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«Газ Украины» отключил Одессу от теплоснабжения

Минувшей ночью, когда температура воздуха в Одессе составляла 4 градуса тепла, специалисты ДК «Газ Украины» отключили дома жителей города от газоснабжения, мотивируя это многомиллионной задолженностью населения за энергоносители в размере свыше 262 млн. грн.

Комментируя отключение домов от теплоснабжения, исполняющий обязанности вице-мэра Одессы по ТЭК Николай РУБЛЯ заявил: «Население задолжало тепловикам свыше 200 млн. грн. И примерно такую же сумму им должно государство – в качестве компенсации разницы в тарифах. При этом два предприятия «Теплоснабжение города Одессы» и «Одесская ТЭЦ» задолжали ДК «Газ Украины» около 300 млн. грн.».

В свою очередь, прибывшие накануне в Одессу представители ДК «Газ Украины» отмечают, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в том числе тепловой энергии, однако уплаченные им средства своевременно в компанию не поступают.

В частности, коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» по состоянию на 21 марта задолжало 187 млн. грн. (45%), а «Одесская ТЭЦ» – 78 млн. грн. (35%).

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«Нафтогаз» закупит по 100 тыс. тонн нефтепродуктов и нефти для стабилизации цен

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины поручило НАК «Нафтогаз Украины» произвести закупку 100 тыс. тонн светлых нефтепродуктов и 100 тыс. тонн нефти для стабилизации цен на рынке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, такое поручение было дано 23 марта на заседании Экспертно-аналитической группы (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности, которое проводилось под председательством министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Главным вопросом, который обсуждался на заседании, стала ситуация на рынке нефти и нефтепродуктов, которая имеет весомое значение в социально-экономической жизни страны, в частности, соблюдение компаниями – участниками рынка коридора рекомендованных цен на моторные топлива.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. Экспертно-аналитическая группа рекомендовала трейдерам придерживаться установленного ранее ценового коридора – 9,5 грн./л на бензин А-95 и 9 грн./л – на дизельное топливо.

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Соцполитика

Председателем Федерации профсоюзов Украины переизбран Василий Хара

Сегодня, 24 марта, делегаты VI съезда Федерации профессиональных союзов Украины (ФПУ) переизбрали председателем ФПУ на следующий срок народного депутата от Партии регионов Василия ХАРУ.

Как передает корреспондент УНИАН, его кандидатуру поддержали 600 делегатов, 5 – проголосовали против.

Сегодня в работе форума примет участие и выступит с речью премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

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Транспорт/Связь

ЛЖД с 1 апреля отменяет курсирование «зимних» поездов между Ворохтой и Ивано-Франковском

С 1 апреля Львовская железная дорога отменяет курсирование ускоренных пассажирских поездов повышенного комфорта № 840/841 Ивано-Франковск – Ворохта и № 842/843 Ворохта – Ивано-Франковск, работавших для удобной доставки пассажиров на горнолыжные курорты Карпат.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской железной дороги.

Напомним, указанные поезда курсировали с 25 декабря 2010 года.

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ЮЗЖД внесла изменения в расписание пригородных поездов с 4 по 20 апреля

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 4 по 20 апреля изменяет маршрут следования электропоездов и отменяет курсирование некоторых электропоездов пригородного сообщения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

В частности, ЮЗЖД обращает внимание пассажиров на то, что в связи с внедрением «технических окон» на участках Гребенка – Киев, Киев – Фастов – Казатин – Жмеринка – Гречаны – Волочиск с 4 по 20 апреля отменяется курсирование электропоездов: № 6036 Фастов – Киев, № 6026 Фастов – Киев, № 6015 Киев – Фастов и № 6027 Киев – Фастов.

С 9 по 14 апреля отменяется курсирование электропоезда № 6028 Фастов – Киев, с 9 по 20 апреля отменяется курсирование электропоезда повышенной комфортности № 827/828 Киев – Жмеринка – Киев.

Также на этих участках произойдут изменения в расписании движения электропоездов пригородного сообщения: 4 и 5 апреля электропоезд № 6007 Киев – Фастов будет следовать до ст. Мотовиловка; с 4 по 8 апреля э/п № 6030/6039 Фастов – Киев-Северная – Фастов будет следовать по маршруту Фастов – Киев-Пасс. – Фастов; э/п № 6912/6921 Киев-Северная – Нежин – Киев-Северная будет курсировать по маршруту Борщаговка – Нежин – Борщаговка.

С 4 по 14 апреля электропоезд № 6021/6042 Киев – Фастов – Киев будет курсировать по маршруту Киев – Мотовиловка – Киев. С 4 по 20 апреля э/п № 6013 Киев-Северная – Фастов будет курсировать со ст. Киев-Пасс. до ст. Фастов, э/п № 6820 Киев-Северная – Яготин – со ст. Борщаговка-Тех. до ст. Гребенка; э/п № 6822 Борщаговка-Тех. – Гребенка – со ст. Киев-Северная до ст. Яготин; э/п № 6817 Яготин – Киев-Северная – со ст. Борщаговка-Тех.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями в расписании движения поездов пригородного сообщения.

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Япония

В Японии возобновились работы по охлаждению реакторов на АЭС "Фукусима"

В Японии сегодня утром спасатели возобновили работы по охлаждению реакторов на атомной электростанции "Фукусима-Дайичи", пострадавшей после землетрясения 11 марта.

Реакторы обливают водой, передает радио «Свобода».

Утром над четырьмя из шести энергоблоков поднимался белый пар.

Работы были прекращены в среду после того, как из реактора номер 3 повалил черный дым.

На всех шести энергоблоках восстановлено электроснабжение. Инженеры вскоре рассчитывают запустить штатную систему охлаждения реакторов. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.