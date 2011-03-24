Кабмин предлагает Януковичу назначить Клюева координатором по сотрудничеству в рамках СНГ

Кабинет министров Украины предлагает Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ назначить первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА Национальным координатором по вопросам сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующий проект распоряжения Президента Украины был одобрен на заседании Кабмина 23 марта.

Такое назначение, отмечают в правительстве, создаст необходимые условия для реализации инициативы Президента Украины относительно активизации участия Украины в этом объединении.

Справка УНИАН. Содружество независимых государств (СНГ) - межгосударственное объединение, созданное государствами - бывшими союзными республиками СССР в 1991 году.

На сегодняшний день в состав СНГ входят: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина (Устав СНГ не ратифицирован).