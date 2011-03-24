Литвин подал на подпись Януковичу закон о Кабмине

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подал на подпись Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ закон о Кабинете министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

По его словам, данный закон «подписан и направлен на рассмотрение Президенту Украины»

В.ЛИТВИН добавил, что другой Закон - «О центральных органах исполнительной власти» будет подписан председателем ВР завтра.

В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня данный законодательный акт прорабатывают юристы.

При этом он подчеркнул, что «законы достаточно непростые» и необходимо «привести их технико-юридическую проработку».

Председатель ВР отметил, что в оценках данных законов «доминирует политическая составляющая».

Он добавил, что сегодня фактически восстановлены те полномочия, которые имели предыдущие президенты Украины до 2006 года.

«Ничего нового там нет», - добавил В.ЛИТВИН и подчеркнул, что не увидел ничего нового за исключением нескольких новаций, в частности, той, что когда освобождается от должности министр, то освобождаются от должности и его заместители.

«Здесь можно говорить лишь о нарушении прав человека только до той поры, пока не прочитаем соответствующие положения, касающиеся Кабинета министров Украины», - отметил В.ЛИТВИН.

Он напомнил, что в законодательстве Украины предусмотрено, что когда идет в отставку премьер-министр Украины, то в отставку идут и все члены правительства.

«Я не вижу вопиющих нарушений Конституции Украины», - подчеркнул В.ЛИТВИН, говоря об этих двух законах.

Он считает, что критика со стороны оппонентов данных законов свидетельствует о том, что «продолжается политическая война, для того, чтобы ее поддерживать, надлежит искать любые поводы».

В то же время он согласился, что в законах есть определенные дискуссионные моменты.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете министров Украины", который был внесен на рассмотрение парламента Президентом Украины.

В тот же день Верховная Рада приняла Закон “О центральных органах исполнительной власти”, который также был предложен Президентом Украины.