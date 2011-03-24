В парламенте зарегистрирован законопроект о денонсации «Харьковских соглашений»

Сегодня народный депутат, заместитель председателя политсовета “Нашей Украины” Андрей ПАРУБИЙ зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о денонсации «Харьковских соглашений», которые были подписаны между Украиной и Россией 27 апреля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

По убеждению А.ПАРУБИЯ, такое соглашение было подписано и ратифицировано “вопреки Конституции, национальным интересам Украины и реальной воле ее народа”.

”Ратификация “Харьковских соглашений” - одна из наиболее позорных страниц в истории Украины. Разрешение на фактически бессрочное пребывание войск Российской Федерации на территории Украины является оккупацией украинской территории. Ратификация “Харьковских соглашений” продемонстрировала, что политика команды ЯНУКОВИЧА полностью подчинена интересам политического руководства из Кремля. Это политика торговли украинской территорией, торговли национальными интересами, торговли нашим будущим”, - заявил А.ПАРУБИЙ, подчеркнув, что эти соглашения должны быть денонсированы.

Народный депутат также считает, что 27 апреля – в годовщину подписания межгосударственного соглашения – украинская общественность должна продемонстрировать протест антинародной и антиконституционной политике нынешнего Президента и правительства.

Справка НУИАН. 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина получила снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

27 апреля 2010 года Верховная Рада Украины и Государственная Дума РФ ратифицировали это Соглашение.

Во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале Верховной Рады произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

В результате избиения в ВР народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Олесь ДОНИЙ получил сотрясение мозга и был госпитализирован в больницу.

Под стенами Рады митинговали около 7 тысяч противников ратификации Соглашений.