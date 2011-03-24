Украина и ООН подписали рамочную программу партнерства на 2012-2016 годы

Первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и представители системы Организации Объединенных Наций подписали рамочную программу партнерства на 2012-2016 годы. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА.

По мнению первого вице-премьера, эта программа будет способствовать развитию инновационного потенциала Украины, проведению реформ государственного управления и судебной системы, улучшению качества социальной политики.

А.КЛЮЕВ выразил уверенность, что Программа даст возможность значительно расширить сотрудничество по конкретным проектам.

А.КЛЮЕВ считает, что авторитет организаций системы ООН будет стимулировать других доноров и инвесторов к развитию партнерства с Украиной.

Рамочная программа определяет основы стратегического планирования и деятельности ООН в Украине на следующие пять лет в соответствии с 4-мя главными сферами партнерства: постоянный экономический рост и преодоление бедности; социальное развитие; самоуправление и управление; окружающая среда и изменение климата.

Координатор системы ООН в Украине Оливье АДАМ отметил, что «Рамочная программа партнерства будет основным инструментом ответа ООН на национальные приоритеты развития, определенные в основных национальных планах и стратегиях».

Совместный мониторинг реализации и пересмотр программы будут осуществляться на ежегодной основе.

В достижении определенных целей будут принимать участие 20 учреждений системы ООН, среди которой Программа развития ООН (UNDP), Фонд народонаселения ООН (UNFPA), Детский фонд ООН (UNICEF), Объединенная программа ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (UNAIDS), Международная организация труда (ILO), Управление ООН по наркотикам и преступности в Молдове и Украине, Всемирная организация здравоохранения (WHO), Международная организация по миграции (IOM), Всемирный банк (WB) и Международная финансовая корпорация (IFC), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), Международное агентство по атомной энергии (IAEA), Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE), Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO), Организация ООН по промышленному развитию (UNIDO), Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ООН – Женщины (UN Women).

Новый документ подписан на смену Рамочной программы помощи ООН для Украины на 2006-2010 годы.