Главное на 24 марта (вечер)

Финансы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что правительство готовит изменения в бюджет, которыми расходную часть предусматривается увеличить на 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время встречи с жителями и депутатами местных советов Борзнянского района Черниговской области.

По его словам, сейчас правительство работает над возможностью внести изменения в Государственный бюджет по итогам первого квартала. Он отметил, что предварительно планируется на 5 млрд. увеличить расходную часть бюджета.

В.ЛИТВИН сообщил, что, в частности, предусматривается увеличение выплат педагогам.

«Сейчас интенсивно изыскиваются эти средства», - подчеркнул он.

Он отметил, что в последнее время они педагоги активно “демонстрируют свою позицию”.

В.ЛИТВИН сказал, что в просветительскую сферу «не должна быть привнесена политика».

«У нас в просветительской сфере очень много политики», - сказал он.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) открывает свое представительство в Украине.

Об этом говорится в сообщении Представительства Европейского Союза в Украине, переданном УНИАН.

«Европейский инвестиционный банк – банк Европейского Союза – поддерживает реализацию в Украине европейской политики соседства путем финансирования инвестиционных проектов, которые являются одновременно выгодными и для заинтересованных стран, и для ЕС. На сегодняшний день ЕИБ уже поддержал многообразные проекты в Украине на общую сумму 465 млн. евро», – говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, представительство в Украине станет первым представительством ЕИБ в регионе восточных стран – партнеров ЕС.

Церемония открытия Представительства состоится 25 марта т.г.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2010 года Верховная Рада Украины ратифицировала

Наблюдательный совет Национального депозитария Украины (НДУ) вчера, 23 марта, принял решение о создании консультационно-совещательного органа из числа профессиональных участников рынка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НДУ.

Как отметили в Нацдепозитарии, целью деятельности такого органа должно стать «определение направлений развития стандартизации депозитарного учета и документооборота относительно операций с ценными бумагами в соответствии с международными нормами для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета».

Как сообщили в Нацдепозитарии, наблюдательный совет также решил приостановить полномочия заместителя председателя правления НДУ Анатолия ГОЛОВКО в связи с его заявлением об увольнении по собственному желанию и переназначил на посту замглавы правления Наталию СКАЛЬСКУЮ и Игоря ИВЧЕНКО.

СБУ завершила расследование уголовного дела относительно служебной халатности таможенников в ходе растаможивания 1 тыс. специализированных автомобилей марки "Opel Combo".

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, Главное следственное управление Службы безопасности Украины завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении начальника отдела Киевской региональной таможни и одного из инспекторов по факту совершения ими служебной халатности в ходе растаможивания 1000 специализированных автомобилей марки "Opel Combo" по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что указанные должностные лица, достоверно зная, что транспортные средства в грузово-таможенной декларации были необоснованно задекларированы по другому коду, приняли решение о растаможивании автомобилей. В результате таких действий недоначислено таможенных платежей на общую сумму более 9 млн. грн.

Обвиняемым 16 марта 2011 года объявлено об окончании досудебного следствия, они начали ознакомление с материалами дела.

В ГПУ напомнили, что по условиям договора, заключенного 14 сентября 2009 года ГП "Укрмедпостач" с австрийской компанией "Vamed Engineering GmbH & CO KG", австрийская компания обязалась поставить госпредприятию 1000 специализированных и адаптированных автомобилей марки "Opel Combo".

Завершено расследование уголовного дела в отношении временного администратора АО "Родовид Банк" и директора одного из ООО.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, Главное следственное управление СБУ завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении временного администратора АО "Родовид Банк" и директора одного из обществ с ограниченной ответственностью по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что на протяжении 2008-2009 годов указанные должностные лица, подделав документы об аренде имущества, завладели средствами на сумму свыше 42 млн. грн. В декабре 2009 года временный администратор банка, превысив свои полномочия, дал указание перечислить средства в сумме 301,6 млн. грн. на счет одного из адвокатских объединений за предоставленные услуги, чем банку был нанесен материальный ущерб. По данному факту в отношении него 27 мая 2010 года возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины. 14 марта 2011 года временному администратору банка предъявлено обвинение по ч.5 ст.191, ч.3 ст.365 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины, а директору ООО - по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Временный администратор содержится под стражей, руководитель предприятия находится на подписке о невыезде. На личное имущество обвиняемых наложен арест. 17 марта 2011 года досудебное следствие завершено, обвиняемые начали ознакомление с материалами уголовного дела.

Энергетика

Уголовное дело о растрате служебными лицами НАК "Нафтогаз Украины" 11 млрд. кубометров природного газа направлено в прокуратуру Киева.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, говорится в сообщении, следственный отдел УСБУ в Киеве направил с обвинительным заключением в прокуратуру города Киева уголовное дело по факту растраты служебными лицами НАК "Нафтогаз Украины" путем злоупотребления своим служебным положением 11 млрд. куб. м природного газа стоимостью 15 млрд. 925 млн. грн., который принадлежал компании "РосУкрЭнерго АГ", по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Указанное уголовное дело было возбуждено 8 июня 2010 года Главным следственным управлением СБ Украины.

Досудебное следствие по делу завершено 18 марта 2011 года, а само дело с обвинительным заключением 23 марта 2011 года направлено в прокуратуру Киева. В данное время решается вопрос об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд для рассмотрения по существу.

Сегодня народный депутат, заместитель председателя политсовета “Нашей Украины” Андрей ПАРУБИЙ зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о денонсации «Харьковских соглашений», которые были подписаны между Украиной и Россией 27 апреля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

По убеждению А.ПАРУБИЯ, такое соглашение было подписано и ратифицировано “вопреки Конституции, национальным интересам Украины и реальной воле ее народа”.

”Ратификация “Харьковских соглашений” - одна из наиболее позорных страниц в истории Украины. Разрешение на фактически бессрочное пребывание войск Российской Федерации на территории Украины является оккупацией украинской территории. Ратификация “Харьковских соглашений” продемонстрировала, что политика команды ЯНУКОВИЧА полностью подчинена интересам политического руководства из Кремля. Это политика торговли украинской территорией, торговли национальными интересами, торговли нашим будущим”, - заявил А.ПАРУБИЙ, подчеркнув, что эти соглашения должны быть денонсированы.

Народный депутат также считает, что 27 апреля – в годовщину подписания межгосударственного соглашения – украинская общественность должна продемонстрировать протест антинародной и антиконституционной политике нынешнего Президента и правительства.

Сегодня в Киеве состоялся первый этап первого заседания межправительственной украинско-российской рабочей группы по разработке плана совместных действий относительно решения спорных вопросов вокруг ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что украинскую часть рабочей группы возглавил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА, российскую – заместитель министра энергетики Российской Федерации Дан БЕЛЕНЬКИЙ.

Стороны актуализировали перечень вопросов, которые нуждаются в первоочередном рассмотрении, и договорились рассмотреть их во время второго этапа заседания рабочей группы, который пройдет в Киеве в конце апреля 2011 года.

Сегодня крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», на первом открытом аукционе №1НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» по продаже нефтепродуктов реализовала 7,54 тыс. тонн продукции собственного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, в торгах приняли участие 19 покупателей.

В частности, компания реализовала на аукционе:

бензин А-76 – 1,54 тыс. тонн по средней цене 10 738,57 грн./тонна (стартовая цена 10 600 грн./тонна, рост 1,3%) на общую сумму 16 млн. 537 тыс. 397,8 грн.;

бензин А-92 – 1,92 тыс. тонн по средней цене 10 814,38 грн./тонна (стартовая цена 10 700,00 грн./тонна, рост 1,1%) на общую сумму 20 млн. 763 тыс. 609,60 грн.;

бензин А-95 – 0,96 тыс. тонн по средней цене 11 180,00 грн./тонна (стартовая цена 11 100,00 грн./тонна, рост 0,7%) на общую сумму 10 млн. 732 тыс. 800,00 грн.;

дизельное топливо – 1,92 тыс. тонн по средней цене 9 619,38 грн./тонна (стартовая цена 9 600,00 грн./тонна, рост 1,3%) на общую сумму 18 млн. 469 тыс. 209,60 грн.

Также компания реализовала на аукционе мазут М-100 и уайт-спирит.

Напомним, это были первые открытые торги нефтепродуктами за всю истории деятельности компании.

(УНИАН)