Анонс на 25 марта

* 25-31 марта Президент Украины побывает с государственными визитами в странах Юго-Восточной Азии: Социалистической Республике Вьетнам, Республике Сингапур и Брунее Даруссаламе.

* Состоится расширенное аппаратное совещание Киевской городской государственной администрации. Вопросы: О состоянии подготовки к проведению весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города Киева в 2011 году. Докладчик: Сергей Садовый, начальник ГУ контролю за благоустройством.

* Круглый стол на тему: «Роль аудита в укреплении финансовой стабильности». Организаторы: федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины, Аудиторская палата Украины, Ассоциация присяжных сертифицированных бухгалтеров. Участники: Владимир Богатырь, зам.министра юстиции Украины, Иван Несторенко, председатель Аудиторской палаты Украины, Вахид Новрузов, председатель Палаты аудиторов Азербайджана, Ирина Бабич, финансовый специалист Всемирного банка, Николай Гайдай, Академия финансового управления Министерства финансов Украины, Алла Савченко, президент компании BDO и др.

* Пресс-конференция по случаю проведения Международного экологического форума “Окружающая среда для Украины”. Участники: М.Злочевский, министр экологии и природных ресурсов Украины; А.Толстоухов, советник, специально уполномоченный Премьер-министра Украины; Т.Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги; А.Пашкевич, президент группы компаний «ЭКСПО».

* Состоится открытие Представительства Группы Европейского Инвестиционного Банка в Украине.

* Состоится митинг по итогам автопробега «Двигай, брат, время вставать!». Также состоится брифинг организаторов автопробега. Участники брифинга: Наталия Королевская, сопредседатель Совета предпринимателей Украины; Игорь Запрудский, член координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса, координатор Восточной колонны Автопробега; Игорь Гурняк, член координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса, координатор Западной колонны Автопробега; Константин Бойчук, председатель оргкомитета Автопробега; Александр Супрунюк, член координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса; Андрей Панаетов, член координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Перспективы развития туризма в Египте после революции 25 января". Организатор - Посольство Арабской Республики Египет в Украине. В работе примут участие: Посол Арабской республики Египет в Украине Е.В. Ясир Атеф и Советник по вопросам египетского туризма при Посольстве Арабской Республики Египет в Москве Нагед Назми (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится юбилейный Startup Crash Test 20. Тема: The future begins NOW. Для обсуждения текущих тенденций в интернете встретятся руководители ведущих ИТ-компаний, в том числе впервые в Украине на одной площадке встретятся главы украинских представительств таких компаний как Google, Microsoft и Yandex. Участники: Павел Жданов, директор по развитию интернет-бизнеса, UMH, Юлия Марищук, ген.директор, Allegro Group, Сергей Петренко, ген.директор Яндекс.Украина; Дмитрий Шимкив, ген.директор Майкрософт Украина, Дмитрий Шоломко ,официальный представитель компании Google в Украине, Лукаш Щепаньски, ген. директор, Digital Ventures.

* Состоится презентация нового технического решения «Киевстар» - услуги «Родительский контроль», которая позволит родителям оградить детей от угроз онлайна в мобильном интернете. Опытом тестирования услуги поделятся звездные родители и сотрудники «Киевстар». Участники: директор по корпоративным связям «Киевстар» Жанна Ревнова; солист группы «Mad Heads XL» Вадим Красноокий; актер театра и кино Владимир Горянский; PR-директор газеты «Комсомольская правда в Украине» Елена Минина; директор по связям с общественностью издательского дома «Эдипресс-Украина» Мирослава Макаревич.

* Пресс-конференция по случаю открытия предаукционной выставки «Украинская альтернатива. ХХ», которая будет работать с 26 марта до 1 апреля . Участники: соучредитель аукционного дома «Дукат» Леонид Комский, главный редактор журнала «Антиквар» Анна Шерман и лицитатор аукциона «Украинская альтернатива. ХХ» известный телеведущий Анатолий Борсюк. После пресс-конференции журналисты будут приглашены на официальную церемонию открытия выставки, где смогут пообщаться с художниками модерн-арта и вип-гостями.

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