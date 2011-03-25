НАТО начнет операцию в Ливии

НАТО приняло решение начать операцию по обеспечению бесполетной зоны над территорией Ливии.

Об этом заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН по итогам заседания Совета НАТО на уровне послов, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы предпринимаем действия в рамках широких международных усилий по защите гражданского населения от режима КАДДАФИ, - заявил он. – Мы будем сотрудничать с нашими партнерами в регионе и приветствуем их вклад".

"Все страны НАТО привержены выполнить свои обязательства по реализации резолюции СБ ООН. Вот почему мы приняли решение принять ответственность за обеспечение бесполетной зоны", - сказал генсек.

Он также отметил, что Альянс продолжает переговоры о предоставлении своим силам "более широкой роли".

Как пояснил источник в НАТО, мандат операции Альянса включает "только обеспечение бесполетной зоны над территорией Ливии". В тоже время воздушные силы НАТО будут иметь право защищаться, если будут атакованы.

На данный момент международная коалиционная операция "Одиссея. Рассвет" и операции Альянса, название которой пока не озвучено, будут осуществляться параллельно. В то же время дипломатический источник в Брюсселе сообщил в четверг, что военное управление операцией "Одиссея. Рассвет" может быть передано НАТО "уже в начале следующей недели", в то время как политическое руководство будет осуществляться контактной группой представителей входящих в нее стран.

Таким образом, пока за основу операции в Ливии взята афганская модель. В этой стране действует международная военная коалиция под командованием США, параллельно которой осуществляется миссия Международных сил содействия безопасности (ИСАФ) под командованием НАТО, отмечает агентство.