Число погибших при землетрясении в Японии превысило 10 тыс. человек - полиция

В Японии число погибших при разрушительном землетрясении и цунами составило 10 тыс. 035 человек.

Как передает РИА «Новости», об этом свидетельствуют официальные данные главного управления полиции.

Количество пропавших без вести составляет 17 тыс. 443 человек.

Разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой десять метров. В последние дни на востоке Японии происходят серии афтершоков - почти каждый день здесь фиксируется не менее 20 землетрясений магнитудой более 5,0. После произошедшего землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров.