Главное на 25 марта (день)

Финансы

Лидеры Европейского Союза на заседании 24 марта согласовали постоянный механизм поддержки евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом в ночь на 25 марта сообщил журналистам президент Европейского совета Херман Ван РОМПЕЙ.

«Мы приняли окончательное решение о Европейском механизме стабильности. После одобрения на национальном уровне это решение расчистит дорогу для правопреемника временного механизма», - сказал он.

По словам президента Европейского совета, в рамках Европейского механизма стабильности будут доступны 500 млрд. евро для предоставления помощи странам-членам зоны евро, испытывающим проблемы с дефицитом бюджета либо с обслуживанием внешнего долга.

«Мы договорились обеспечить, чтобы временный механизм имел эффективную кредитоспособность в 440 млрд. евро. Это появится уже в июне», - сказал Х.Ван РОМПЕЙ.

Кроме того, по словам президента Европейского совета, лидеры ЕС приняли новый документ относительно координации экономической политики, назвав его Пактом «Евро плюс». На сегодня, кроме стран-членов зоны евро, к этому документу также присоединились Дания, Польша, Латвия, Литва, Болгария и Румыния.

При этом Пакт останется открытым для присоединения и других стран-членов ЕС.

Основными положениями Пакта являются усиление фискального надзора, введение макроэкономического надзора, а также реализация стратегии ЕС до 2020 года, направленной на рост экономики.

«Некоторые люди боятся, что эта работа направлена на сокращение соцобеспечения и социальной защиты. Совсем нет… Это для их сбережения», - подчеркнул Президент Европейского совета.

Лидеры ЕС заявляют о готовности лишить режим ливийского диктатора Муаммара КАДДАФИ доходов от продажи нефти и газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил поздно вечером 24 марта Президент Европейского совета Херман Ван РОМПЕЙ на пресс-конференции по окончании первого дня заседания саммита глав государств и правительств стран Евросоюза.

«Сегодня мы решаем, что мы готовы принять дальнейшие санкции, включая и то, чтобы доходы от нефти и газа не достигали режима КАДДАФИ», - сказал он.

Президент Европейского совета отметил, что страны-члены ЕС при этом предложат ООН сделать то же самое.

Х.Ван РОМПЕЙ также подчеркнул, что действия, предпринимаемые коалицией европейских, арабских и североамериканских стран по реализации резолюции ООН, способствовали защите гражданского населения страны.

«Военные операции должны прекратиться, как только мирное население будет в безопасности», - сказал он.

Президент Европейского совета заявил о неизменности политических целей: М.КАДДАФИ должен уйти, а в стране – начаться политические преобразования, проводимые ливийскими политиками.

«Мы также остаемся готовыми помочь новой Ливии и экономически, и в становлении новых институтов (власти – УНИАН)», - сказал Президент Европейского совета.

Он также отметил, что ЕС продолжит предоставлять гуманитарную помощь беженцам из Ливии в соседние страны, а также в самой Ливии.

Энергетика

С 18 по 25 марта средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,3-1,1% (в среднем на 0,9%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 18 по 25 марта средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 0,3% - с 9,01 грн./литр до 9,04 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 1,1% - с 9,31 грн./литр до 9,41 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,9% - с 9,60 грн./литр до 9,69 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 1,1% - с 9,07 грн./литр до 9,17 грн./литр.

Минувшей ночью 30 котельных возобновили теплоснабжение жилых домов одесситов.

Как передает корреспондент УНИАН, подать газ коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» и «Одесской ТЭЦ» распорядился исполнительный директор ОАО «Одессагаз» Виталий ГЕРАСИМЕНКО.

Решение продолжить газоснабжение руководством ОАО «Одессагаз» было принято после посещения предприятия городским председателем Алексеем КОСТУСЕВЫМ, которого сопровождали прокурор города Анатолий КОВАЛЕНКО и судебный исполнитель, которые требовали исполнить решение Приморского райсуда Одессы о запрете отключения газоснабжения, несмотря на крупные задолженности предприятий-потребителей газа.

Промышленность

Министерство экологии природных ресурсов Украины намерено изменить правила проведения проверок экологическими инспекциями крупных предприятий для получения более объективных результатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

“Мы вводим новую практику работы экологической инспекции по стране. На крупные предприятия будут приезжать представители разных областей, не знакомые друг с другом. Будут выезжать минимум 15-30 человек с выездными лабораториями. Тогда мы с вами увидим правду, и тогда прекратятся эти рассказы о том, что экологических инспекторов покупают и за 500 долларов они поворачиваются и уходят от ворот. Поверьте, что теперь экологическая инспекция покажет, на что она способна и для чего она была создана”, - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Чистый убыток ОАО «Алчевский металлургический комбинат» по итогам 2010 года составил 1 млрд. 13,9 млн. грн., что на 123 млн. грн. (на 13,8%) больше, чем убыток предприятия за 2009 год.

Об этом сообщается в отчете о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

Согласно отчету, дебиторская задолженность АМК по итогам 2010 года сократилась по сравнению с 2009 годом на 1 млрд. 42 млн. грн. (на 27%) и составила 2 млрд. 743 млн. грн.

Япония

Жителям Японии, проживающим в радиусе от 20 до 30 километров от аварийной АЭС "Фукусима-1", рекомендуется покинуть свои дома из-за проблем с поставками продовольствия и других товаров, сообщило информагентство Киодо со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Юкио Эдано.

Генсек пообещал, что будут приняты меры для размещения жителей на новом месте за пределами 30 километровой зоны. Проблемы с поставками ощущаются в этом районе после того, как власти решили эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС. Многие поставщики и транспортные компании ограничили поездки в этот район из опасений за здоровье сотрудников.

Пребывание внутри 30-километровой зоны вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1" в течение суток может привести к получению дозы радиации в размере 1,4 миллизиверта. По стандартам министерства науки и технологий Японии, это годовая норма радиационного облучения для обычного человека, замечает РИА "Новости".

Повышение уровня радиации заставило персонал аварийной японской АЭС "Фукусима-1" временно приостановить работы на первом и втором энергоблоках.

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении компании-оператора станции ТЕРСО.

По предварительной информации, источником повышенного радиационного фона стали лужи воды, скопившейся в нижней части энергоблоков. Также появилась информация о скоплении радиоактивной воды в машинном зале третьего энергоблока. Эвакуация специалистов оттуда пока не проводится.

По данным японской газеты "Санкэй", в связи со сложившейся ситуацией временно приостановлены намеченные на пятницу работу по ремонту насоса в третьем энергоблоке. Специалисты Агентства по ядерной и промышленной безопасности Японии (NISA) в пятницу также сообщили, что не исключают возможности повреждения защитной оболочки реактора третьего энергоблока. "С высокой долей вероятности мы можем предположить, что повреждена оболочка третьего реактора", - цитирует "Санкэй" слова представителя NISA Хидехико НИСИЯМА.

В Японии число погибших при разрушительном землетрясении и цунами составило 10 тыс. 035 человек.

Как передает РИА «Новости», об этом свидетельствуют официальные данные главного управления полиции.

Количество пропавших без вести составляет 17 тыс. 443 человек. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

(УНИАН)