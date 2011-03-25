Учасники автопробега предпринимателей закончили акцию протеста на Европейской площади

Участники протестного автопробега предпринимателей закончили акцию протеста на Европейской площади в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге выступили предприниматели из разных регионов Украины.

По результатам акции они приняли резолюцию, основным пунктом которой является требование отставки правительства Николая АЗАРОВА.

После этого было объявлено об окончании митинга.

Как сообщал УНИАН, около 80 автомобилей предпринимателей из Западной и Восточной Украины прибыли на Европейскую площадь Киева в рамках акции «Автомобильный марш протеста по Украине».

Также в митинге приняли участие депутаты от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Михаил ВОЛЫНЕЦ, некоторые другие политики и общественные деятели.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинский автомобильный марш протеста стартовал 21 марта одновременно с Запада и Востока Украины - из Львова и Луганска. В Киеве на Европейской площади они проведут общий митинг-протест под лозунгом: «Отбери у олигархов Украину, верни ее гражданам!».

Своей акцией участники автопробега призывают защитить Конституцию, прекратить экономические репрессии и социальные эксперименты под видом реформ, создать условия для развития предпринимательства и экономики Украины.