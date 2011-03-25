Посол Египта: поток украинских туристов возобновится до прежнего уровня к концу апреля

В Египте рассчитывают, что поток украинских туристов в страну возобновится до уровня, который был до революционных событий в этой стране, к концу апреля текущего года.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН посол Арабской Республики Египет в Украине Ясир АТЕФ.

«В этом году уже начат сезон, море теплое, погода прекрасная, но количество туристов меньше, чем обычно. Представители украинских туристических компаний уверили нас, что до конца апреля поток туристов возобновится до уровня, который был до революции», – сказал он.

Как отметил посол, в феврале – начале марта туристический поток был снижен. Потери египетских компаний из-за сложившейся ситуации составили 1,6 млрд. долл.

По словам Я.АТЕФА, египетское правительство и частные компании готовы сделать все для того, чтобы вернуть туристов в Египет. Он уверил, что ситуация в стране уже нормализовалась.

При этом посол сообщил, что украинские компании уже начали отправлять рейсы с украинскими туристами в Египет. С середины февраля те страны, которые выдали запреты на поездки своих граждан в Египет, начали их снимать. «Сейчас туристический сектор поднимается, и Египет опять готов принимать туристов», – отметил он.

В то же время, по данным советника по вопросам египетского туризма при Посольстве Арабской Республики Египет в Москве Нагед НАЗМИ, сегодня заполненность египетских отелей составляет 25-30%. Относительно цен она отметила, что некоторое их снижение наблюдалось только тогда, когда никто не ехал в Египет. По ее данным, в 2010 году Египет посетило около 400 тыс. туристов из Украины. «Надеюсь, что в этом году эта цифра будет еще больше», – сказала М.НАЗМИ.

Как отмечалось на пресс-конференции, Украина занимала пятое место сред стран, обеспечивающих наибольший поток туристов в Египет до революции, на данный момент занимает седьмое место. С октября до декабря 2010 года количество украинских туристов, посещающих Египет, возрастало. В частности, в декабре их число составило 50 тыс., а в январе этого года оставалось еще на уровне декабря. «В феврале количество туристов заметно снизилось», – отметил Ясир АТЕФ.

По словам Н.НАЗМИ, сейчас власти Египта интенсифицируют усилия для привлечения туристов со всех стран, в частности, для этого будут проводиться различные мероприятия, а также рекламные, информационные кампании. «Ситуация очень скоро вернется к прежнему уровню, возобновятся прямые рейсы в Египет», – отметила она.