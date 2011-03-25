Задачей Клюева в Брюсселе является поиск компромисса с ЕС в вопросе создания ЗСТ – эксперт

Главной задачей первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА на Брюссельском форуме является поиск компромисса с Европейским Союзом в вопросе создания зоны свободной торговли (ЗСТ).

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

По словам эксперта, главной задачей А.КЛЮЕВА является продолжение консультаций для поиска взаимоприемлемого компромисса с ЕС в вопросах создания зоны свободной торговли с Евросоюзом, и именно этому будет посвящено его общение с еврокомиссаром Штефаном ФЮЛЕ и другими представителями ЕС.

Также В.ФЕСЕНКО сообщил, что в начале апреля состоится очередной раунд официальных переговоров по подготовке соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС.

«Переговоры идут очень жестко. Задача А.КЛЮЕВА – максимально отстоять и продвинуть экономические интересы страны и отечественных товаропроизводителей на этих переговорах. Нельзя повторять просчеты, допущенные при вступлении Украины в ВТО», – подчеркнул эксперт.

Еще одной задачей первого вице-премьера в ходе поездки в Брюссель, по мнению В.ФЕСЕНКО, является привлечение международных инвесторов к развитию и модернизации украинской экономики, а также изучение международного опыта технологической модернизации. «И для А.КЛЮЕВА, и для правительства это одни из главных приоритетов на ближайшую перспективу», – считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины А.КЛЮЕВ 25-26 марта принимает участие в Брюссельском форуме, организованном Фондом Маршалла.

В Брюсселе А.КЛЮЕВ планирует провести встречи с членом Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ, членом ЕК по вопросам внутренней политики Сесилией МАЛЬМСТРЕМ, членом ЕК по вопросам финансового программирования и бюджета Янушем ЛЕВАНДОВСКИ и другими.

Участники форума проведут дискуссии на актуальные темы энергетики, экономики и финансов. В мероприятии примут участие руководители Европарламента, генеральный директор Всемирной торговой организации, президент Всемирного банка, президент Латвии, премьер-министры Бельгии, Польши, сенаторы и конгрессмены США, а также президент Европейской народной партии.

А.КЛЮЕВ возглавляет украинскую часть переговорной группы по подготовке соглашения о зоне свободной торговли Украины и ЕС, которое является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации. Переговоры по подготовке документа планируется завершить в первой половине 2011 года.