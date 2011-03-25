Участники АвтоМайдана требуют от власти принять «Народную реформу»

Автопробег подтвердил: у жителей всей Украины – и Запада и Востока – общие враги: тотальная коррупция, бездарное правительство, беспредел чиновников. Об этом заявила сопредседатель Совета предпринимателей Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на митинге на Европейской площади Киева, которым завершился Всеукраинский автомобильный марш протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению народного депутата, сегодняшний АвтоМайдан – это уже второй сигнал для власти. «Первый звонок прозвучал осенью прошлого года на Майдане Незалежности. Тогда нам пообещали учесть интересы людей. Но в ответ люди получили экономические репрессии, уничтожение малого бизнеса, рост доходов самых богатых и обнищание большинства населения Украины. Главное требование Майдана – «проведение народных реформ» - не выполнено. Сегодняшним АвтоМайданом мы еще раз выдвигаем власти наши требования. И если людей не услышат и в этот раз – мы выстроим большой автомобильный Щит свободы - от Львова до Луганска», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, предприниматели требуют от власти: «Остановить экономические репрессии, которые сегодня идут в стране. Остановить тотальное издевательство контролирующих органов над всей экономикой Украины. Также мы настаиваем на том, что необходимо пересмотреть антинародные реформы – пенсионную, трудовую и жилищную, как такие, которые направлены против людей. Цель этих реформ одна – сделать людей нищими, потому что нищими людьми гораздо легче управлять. И третье наше требование – принять «Народную реформу», которую мы подготовили. Речь идет о пакете законопроектов, обсуждение которых с участием более 200 общественных организаций Украины мы провели по всей стране».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подробно остановилась на четырех законопроектах, немедленного принятия которых требуют предприниматели. «Это - закон о едином налоге, который позволит работать и развиваться малому и среднему бизнесу. Законопроект об отмене иезуитской нормы Налогового кодекса, по которой с 1 апреля будет заблокирована работа сотен тысяч малых предпринимателей. Также мы требуем отмены единого социального взноса для пенсионеров и инвалидов, которым государство не обеспечило минимальных стандартов жизни, а сегодня забирает последнее. И, наконец, мы требуем отмены ежемесячной налоговой отчетности о доходах физлиц, которая парализует работу и предпринимателей, и самих налоговых. Все эти законопроекты составляют единый пакет требований, они внесены мною в Верховную Раду», - сказала глава парламентского комитета.

Напомним, 22 марта открытое письмо с этими требованиями предпринимателей Н.КОРОЛЕВСКАЯ и представители общественных организаций, входящих в Совет предпринимателей Украины, передали Президенту Украины.

Всеукраинский автомобильный марш протеста стартовал 21 марта одновременно с Запада и Востока Украины - из Львова и Луганска. Сегодня, 25 марта, на Европейской площади в Киеве они провели общий митинг-протест под лозунгом «Отбери у олигархов Украину, верни ее гражданам!».