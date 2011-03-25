Клюев обсудил с комиссаром ЕС по внутренним делам вопросы сотрудничества

Сегодня в ходе встречи в Брюсселе первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и комиссар Европейского Союза по внутренним делам Сесилия МАЛЬМСТРЕМ обсудили вопросы расширения сотрудничества между Украиной и ЕС в сферах юстиции, безопасности и миграции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

Согласно сообщению, в частности, участники встречи остановились на сотрудничестве в сфере борьбы с трансграничной организованной преступностью, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также в сфере эффективного управления миграционными процессами.

Как отметил первый заместитель главы украинского правительства, Украина заинтересована в налаживании и развитии сотрудничества с профильными агентствами ЕС, такими как «Фронтекс» (Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов ЕС), «Европол» и «Евроюст».

Отдельное внимание А.КЛЮЕВ и С.МАЛЬМСТРЕМ уделили безвизовому диалогу Украина – ЕС. В частности, первый вице-премьер-министр Украины сообщил о создании в Украине Координационного центра по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также об одобрении Кабинетом Министров Украины Национального плана, которым определяется комплекс мероприятий по реализации Плана действий и сроки их выполнения.

Также стороны обсудили перспективы введения совместного пограничного и таможенного контроля со странами – членами ЕС. В этой связи А.КЛЮЕВ поблагодарил Европейскую комиссию за внесение предложений по изменениям в Шенгенский кодекс о границах. Он отметил, что это является важным шагом в направлении дальнейшего развития межличностных контактов и упрощения формальностей при пересечении границы, особенно в контексте проведения в Украине футбольного чемпионата Евро-2012.

Кроме того, А.КЛЮЕВ проинформировал еврокомиссара о ходе проведения административной реформы в Украине, в частности, о создании Государственной миграционной службы и Государственной службы защиты персональных данных.

В рамках визита в Брюссель украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром Украины А.КЛЮЕВЫМ принимает участие в Брюссельском форуме.

***Брюссельский форум (Brussels Forum) – это ежегодное мероприятие влиятельных политиков Северной Америки и Европы, а также лидеров корпоративного бизнеса и интеллектуальных кругов, на котором в неформальных дискуссиях обсуждаются актуальные проблемы диалога США и ЕС, глобальной безопасности, мирового финансового кризиса, климатических изменений, энергетической безопасности и другие актуальные проблемы.

Мероприятие проводится, как правило, в марте в Брюсселе на уик-энд сразу после завершения саммитов ЕС. Организатором форума выступает немецкий Фонд Маршалла.

Дискуссии проводятся на двух уровнях: президентов и министров иностранных дел.

В состав участников форума входят главы государств, высшие руководящие лица европейских институций и стран – членов ЕС, представители Администрации США, представители Конгресса США, депутаты парламентов, академические сотрудники, руководители авторитетных исследовательских и экспертных структур, ведущие политические обозреватели.

Кроме того, на форум приглашаются высокие представители третьих стран государственного и экспертного уровня.

В отличие от других аналогичных форумов, таких как Мюнхенская конференция, Брюссельский форум предполагает не формальные презентации участников с трибуны, а исключительно живые дискуссии ключевых политиков наивысшего уровня.

В 2011 году организаторы мероприятия определили как ведущую дискуссионную сессию "Европейская политика соседства".

Также Брюссельский форум служит площадкой для проведения двусторонних неформальных встреч его участников.