Главное на 25 марта (вечер)

Финансы

НБУ обязал банки отчитаться о снижение стоимости расчетного обслуживания клиентов

Национальный банк Украины, учитывая многочисленные жалобы от клиентов банков по поводу значительных комиссий за расчетное обслуживание, обязал комбанки отчитаться о стоимости таких услуг.

«…Просим предоставить информацию о тарифной политике банка в направлении снижения стоимости услуг за расчетное обслуживание клиентов и о тарифах на расчетное обслуживание клиентов в национальной валюте по состоянию на 1 марта 2011 года», – говорится в письме регулятора №25-212/682-4113 от 25 марта т.г., текстом которого располагает УНИАН.

В НБУ констатируют, что, согласно действующему законодательству, банки имеют право самостоятельно устанавливать процентные ставки и комиссионное вознаграждение по своим операциям. При этом, регулятор отмечает, что высокие тарифы банков на расчетное обслуживание клиентов влияют на объем безналичных расчетов и платежную дисциплину в стране.

Увеличение объема безналичных расчетов в экономике государства Нацбанк называет одним из приоритетных направлений своей деятельности. В связи с этим, чтобы минимизировать причины, по которым банки могут увеличить стоимость расчетного обслуживания, регулятор с декабря 2006 года не изменял свой тариф на обработку одного расчетного документа в системе электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины, который остается на уровне 0,35 грн., независимо от суммы платежа.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 марта 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.

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«Энергорынок» привлечет у «Ощадбанка» 1 млрд. грн. для рефинансирования действующих займов

Государственное предприятие «Энергорынок» (Киев) намерено привлечь у ОАО «Ощадбанк» 1 млрд. грн. для рефинансирования действующих займов. Об этом говорится в обосновании применения процедуры закупки услуг у одного участника, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

Компания планирует привлечение двух новых кредитных линий в размере по 500 млн. грн. каждая на замену кредитных линий, открытых в «Ощадбанке», срок действия которых истекает в апреле и мае 2011 года.

Кредиты будут предоставлены сроком на 1 год для пополнения оборотных средств генерирующих компаний тепловых электрических станций. Средства, согласно постановлению правительства №205 от 24 февраля 2010 года, будут использованы для закупки топлива.

Министерство экономики Украины 18 марта 2011 года согласовало для «Энергорынка» применение процедуры закупки у одного участника, стоимость которой составит 150 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. «Энергорынок» привлек «Ощадбанка» кредит на 800 млн. грн. для проведения расчетов с энергогенерирующими компаниями.

Справка УНИАН. ГП "Энергорынок" является оператором оптового рынка электроэнергии.

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В Украине открылось представительство Европейского инвестиционного банка

В Украине открылось Постоянное представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), которое является первым в восточноевропейских странах-партнерах ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Церемония открытия Представительства ЕИБ в Украине состоялась в Дипломатической академии при МИД.

По словам вице-президента ЕИБ Евы ШРАЙБЕР, основная цель открытия Представительства в Киеве – это дальнейшее развитие сотрудничества с Украиной в контексте отношений Украина-ЕС и реализация новых проектов, которые представляют общий интерес.

Она отметила также приоритетность для банка обеспечение эффективного взаимодействия с правительством Украины, местной властью, государственными и частными компаниями, банками.

Сегодня при поддержке Банка на разных стадиях проработки находится 9 инвестиционных проектов для развития государственной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения. Сумма займов по проектам составляет 1,4 млрд. евро (семь проектов софинансируются ЕБРР), информировали в МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, открытие Постоянного представительства ЕИБ в Украине засвидетельствовало прогресс в отношениях между Украиной и Европейским Союзом и открыло новые перспективы для активизации сотрудничества в экономической сфере.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2010 года Верховная Рада Украины ратифицировала Договор между Украиной и Европейским инвестиционным банком о сотрудничестве и деятельности Постоянного представительства ЕИБ в Украине.

Договором, в частности, предусмотрено освобождение всего импортного и произведенного в Украине оборудования, материалов, работ и услуг, включая консультационные услуги, используемые для предоставления технической помощи, от уплаты каких-либо налогов и сборов или обязательных платежей, взимаемых Украиной или на территории Украины, что даст возможность привлечь техническую помощь ЕИБ для Украины с целью подготовки и реализации инвестиционных проектов.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк – государственное финансово-кредитное учреждение Европейского союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Создан в 1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС.

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ТЭК

Уголовное дело относительно газа “РосУкрЭнерго” направлено в суд

Прокуратура Киева направила в суд уголовное дело о растрате служебными лицами НАК "Нафтогаз Украины" 11 млрд. кубометров природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, отмечается в сообщении, прокурор Киева сегодня, 25 марта, утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту растраты должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" путем злоупотребления своим служебным положением 11 млрд. куб. м природного газа стоимостью 15 млрд. 925 млн. грн., которые принадлежали компании "РосУкрЭнерго АГ", по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу в Печерский районный суд города Киева.

Как напомнили в ГПУ, данное уголовное дело было возбуждено 8 июня 2010 года Главным следственным управлением СБ Украины.

В рамках этого дела возбуждены уголовные дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) Анатолия МАКАРЕНКО, бывшего начальника Энергетической региональной таможни ГТСУ К. и бывшего заместителя начальника отдела таможенного оформления №2 Энергетической региональной таможни ГТСУ Тараса ШЕПИТЬКО по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие по делу завершено 18 марта 2011 года, а само дело следственный отдел УСБ Украины в г. Киеве направил 23 марта 2011 года с обвинительным заключением для его утверждения в прокуратуру г. Киева.

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Эксперты считают маловероятным IPO «Нафтогаза» в ближайшие несколько лет

Проведение IPO НАК «Нафтогаз Украины» ранее 2012-2013 гг. является маловероятными.

Так прокомментировал планы правительства по проведению IPO этой государственной компании старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Денис САКВА.

По его словам, одним из наиболее вероятных мест проведения планируемого IPO могла бы стать Лондонская фондовая биржа. В то же время, отмечает аналитик, для того чтобы провести публичное размещение акций «Нафтогаза» на Лондонской бирже, необходимо перевести его активы на зарубежную компанию, что достаточно проблематично, поскольку инвесторы могут поставить вопрос относительно погашения евробондов.

Д.САКВА также отметил, что если оценивать 20-процентный пакет для продажи на бирже в 5-6 млрд. долл., то выходит, что капитализация «Нафтогаза» будет составлять приблизительно 25 млрд. долл., что, по его мнению, является «достаточно сомнительной оценкой в связи с проблемами данного предприятия».

По словам аналитика инвестиционной компании Concorde Capital Антонины ДАВИДЕНКО, сегодня для выхода на IPO необходима полная реструктуризация компании. В первую очередь, отметила она, это касается отделения газотранспортного сегмента ("Укртрансгаз") от добывающего.

Аналитик также подчеркивает, что на данном этапе деятельность «Нафтогаза» тесно переплетена с интересами государства. «С одной стороны, вливание средств для покрытия колоссального дефицита, с другой – регуляторно занижены тарифы на газ. Это не прозрачная бизнес-модель, где четко очерчены доходы и расходы и т.д.», – отметила она. По мнению аналитика, в такой ситуации IPO является невозможным, и вряд ли ситуация может кардинально измениться до 2012 года. «Нужно достаточно много времени на смену структуры «Нафтогаза», но все зависит от того, насколько решительно государство подойдет к этому вопросу», – сказала А.ДАВИДЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, по словам министра Юрия БОЙКО, рассчитывает привлечь 5-6 млрд. долл. от размещения миноритарного пакета акций НАК «Нафтогаз Украины» на западных фондовых биржах.

Ранее, 21 марта т.г. президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что считает возможной продажу части акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах. По словам главы государства, на базе «Нафтогаза» необходимо создать прозрачную и эффективную вертикально интегрированную компанию. «Если для этого необходимо уступить часть компании, продать на международных биржах определенную часть акций – на это надо идти», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Напомним, руководство НАК «Нафтогаз Украины» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании.

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Сегодня начинает работу Брюссельский форум

Сегодня начинает работу двухдневный Брюссельский форум.

В его работе от Украины, в частности, примет участие первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, который 25-26 марта осуществит рабочий визит в Брюссель.

А. Клюев должен встретиться с членом Еврокомиссии по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле, членом Еврокомиссии по вопросам внутренней политики Сесилией Мальмстрем и членом Еврокомиссии по вопросам финансового программирования и бюджета Янушем Левандовски.

В рамках мероприятия предусматривается проведение панельной дискуссии "Европейская политика соседства: давайте говорить о конкретных вещах", в которой кроме Андрея Клюева также примут участие Член Еврокомиссии Штефан Фюле, заместитель госсекретаря США Гордон Браун, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и его польский коллега Радек Сикорский.

Также предварительно запланировано, что А.Клюев будет участвовать в других панельных дискуссиях:

- "Создание рабочих мест и восстановление экономики" (также принимают участие: Министр финансов Польши Яцек Ростовски, сенатор США Марк Уорнер и президент, исполнительный директор Федерального резервного банка США в Далласе Ричард Фишер);

- "Энергетика будущего" (также запланировано участие заместителя исполнительного директора Международного энергетического агентства Ричарда Джонса);

- "Трубопроводы и энергетическая политика" (в мероприятии запланировано участие президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Румынии Трайан Басеску);

- "Русская модернизация и Запад" (также принимают участие, в частности, директор РНБ США Майкл Макфол; представитель президента РФ по делам "Большой восьмерки" Аркадий Дворский; государственный министр ФРГ Вернер Хор);

- "Относительно будущего G20" (запланировано участие бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, генерального директора ВТО Паскаля Лами, президента Всемирного банка Роберта Зеллика.

- "Уроки финансового кризиса" (в частности, запланировано участие президента Латвии Валдиса Затлерса);

- "Будущее рынка капиталов Запада" (планируется участие исполнительного директора международного центра финансового регулирования Барбары Ридпат и сенатора США Эда Перлмютера).

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Агро

Кабмин предложит парламенту ввести экспортные пошлины на зерно вместо квот - источник Кабинет министров Украины намерен предложить Верховной Раде ввести экспортные пошлины на зерно вместо квотирования экспорта.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В частности, сообщил собеседник агентства, соответствующий законопроект, разработанный Министерством финансов, был одобрен на заседании правительства 21 марта.

Документом предлагается ввести экспортные пошлины на: пшеницу, смесь пшеницы и ржи, полбу – 9%, ячмень – 14%, кукурузу – 12%.

Вместе с этим, 23 марта на заседании Кабинета министров, отметил источник, было принято решение еще раз проанализировать возможные негативные последствия от введения экспортных пошлин.

Как сообщал УНИАН, 11 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что правительство Украины продолжает изучать вопрос о целесообразности продления действия квот на экспорт зерна.

При этом он отметил, что также изучается вопрос о целесообразности замены квотирования экспорта введением экспортных пошлин.

Справка УНИАН. 4 октября 2010 года Кабинет министров установил до конца года квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн., гречки - 1 тыс. тонн.

8 декабря 2010 г. режим квотирования был продлен до конца марта 2011 года, а размер квот увеличен на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 января 2011 года Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.

22 февраля он сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия планирует дать окончательный ответ по поводу ситуации с квотированием зерна в первой декаде марта после того, как будет завершен анализ остатков зерна в Украине.

Зернотрейдеры Евросоюза и США выражают обеспокоенность в связи с вмешательством государства в работу зернорынка, введением квот и непрозрачным их распределением.

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Госземагентство предлагает ограничить продажу сельхозземли 0,9-2,1 тыс. га в одни руки

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает ограничить продажу участков сельскохозяйственного назначения размером 0,9-2,1 тыс. гектаров на одного человека.

Об этом говорится в доработанной редакции законопроекта «О рынке земель», текст которого размещен на сайте ведомства.

Согласно документу, земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности для ведения товарного сельскохозяйственного производства могут продаваться гражданам Украина в размерах, не превышающих предельную максимальную общую площадь земельных участков в частной собственности одного человека для ведения товарного сельхозпроизводства в соответственном природно-сельскохозяйственном регионе.

Предлагается установить максимальную общую площадь земельных участков в частной собственности одного человека для ведения товарного сельскохозяйственного производства в Полесье – в размере 1,5 тыс. га, в лесостепи – 1750 га, в степи (засушливая, сухая) – 2,1 тыс. га, в карпатской горной области – 900 га, в крымской горной области – 1,1 тыс. га.

Законопроектом предусматривается запретить государственную регистрацию вещных прав на недвижимое имущество, если она приведет к превышению предельной максимальной общей площади земельных участков в частной собственности одного человека (кроме унаследования земельных участков).

Как сообщал УНИАН, ранее планировать ввести ограничения на приобретение земли в одни руки в размере от 300-400 га до 2-3 тыс. га в зависимости от агроклиматической зоны.

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Строительство

Суд подтвердил право собственности «Киевгорстроя» на пакеты акций 34 хозяйственных обществ

Киевский апелляционный хозяйственный суд 24 марта признал право собственности АО ХК «Киевгорстрой» на пакеты акций 34 хозяйственных обществ, которые входят в состав холдинговой компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

“Договоры, по которым состоялась попытка отчуждения акций, принадлежащих АО ХК «Киевгорстрой» в уставных фондах компаний, были признаны никчемными. Попытка вывести акции 34 предприятий, входящих в состав АО ХК «Киевгорстрой», была сделана предыдущим менеджментом холдинга в сентябре 2010 г., когда стало ясно, что новая киевская власть намерена вернуть компанию городской общине”, - говорится в сообщении столичной власти.

На официальном сайте КГГА размещен перечень предприятий, в отношении которых в судебном порядке подтверждено право собственности АО ХК «Киевгорстрой». Строительная компания имеет в них пакеты акций от 30% до 55% .

Как сообщал УНИАН, 20 января в КГГА сообщили, что апелляционный хозяйственный суд подтвердил право собственности территориальной общины Киева на 80% акций «Киевгорстроя».

В то же время суд признал недействительным договор купли-продажи 80% акций ХК «Киевгорстрой», который был подписан Главным управлением коммунальной собственности КГГА с ООО «Финансовая компания «Новый регион» в июле 2009 года.

Суд также отказал в удовлетворении апелляционных жалоб ООО «Финансовая компания «Новый регион», «Атима Лимитед» и «Сатилина Лимитед», которые отрицали право собственности Киева на акции холдинга.

Возвращение незаконно приватизированных предприятий территориальной общины столицы началось в прошлом году после смены руководства КГГА. 6 ноября 2010 года тогдашний первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ в эфире телеканала «Интер» заявил, что стратегические предприятия столицы, возвращенные в коммунальную собственность, в дальнейшем не будут вноситься в программу приватизации.

А.ПОПОВ отметил, что за очень небольшой период времени была проведена очень большая соответствующая работа: "Кроме «Киевгорстроя», у нас сегодня полный контроль над «Киевэнергохолдингом», который управляет пакетами акций «Киевгаза», «Киевэнерго» и «Киевводоканала». Должен сказать, что уже есть решения судов, согласно которым мы получили полный контроль над «Киевводоканалом» и «Киевгазом».

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Минрегионстрой предлагает исключить из госзакупок услуги по вывозу бытовых отходов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает исключить из перечня предметов государственных закупок услуги по вывозу бытовых отходов.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в ст. 2 Закона «Об осуществлении государственных закупок», размещенном на официальном сайте министерства.

Согласно пояснительной записке к документу, услуги по вывозу бытовых отходов относятся к коммунальным услугам и вместе с тем подпадают под процедуру проведения закупок, что противоречит Закону «О жилищно-коммунальных услугах», согласно которому размер платы за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из размера утвержденных цен и показаний приборов учета или по нормам, утвержденным в установленном порядке.

При этом Закон «Об отходах» определяет, что сбор и перевозка бытовых отходов в пределах определенной территории осуществляется юрлицом, уполномоченным на это органом местного самоуправления и на конкурсных основаниях. В то же время, согласно Закону «О государственных закупках», перевозчик бытовых отходов определяется на конкурсных основаниях жилищно-эксплуатационной организацией.

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Транспорт/Связь

Украинский самолет Ан-225 «Мрия» доставил гуманитарную помощь и технику в Японию

Сегодня крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» авиакомпании «Авиалинии Антонова» (Киев) доставил в Японию гуманитарные грузы, генераторы и технику общей массой 140 тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что Ан-225 приземлился в аэропорту Нарита (Токио). Рейс выполнялся по заказу правительства Франции.

В частности, на пути из Франции в Японию Ан-225 выполнил 3 технических посадки в Минске (Беларусь), Алматы (Казахстан) и Шицзячжуане (Китай). В аэропорту Ан-225 посетил посол Франции в Японии.

Также в компании отмечают, что Ан-225 «Мрия» – неоднократный участник гуманитарных операций. Так, в октябре 2009 года Ан-225 выполнил несколько рейсов по доставке в Самоа генераторов, которые были необходимы для восстановления работы электростанции Сатала, поврежденной цунами. Только объемная кабина Ан-225 смогла вместить сразу десять 12-тонных генераторов, каждый из которых был размером с 6-метровый контейнер.

В феврале 2010 года «Мрия» выполнила перевозку крупногабаритной строительной техники (бульдозеры, грузовики, тягачи, погрузчики) для ликвидации последствий землетрясения на Гаити. Груз весом 108 тонн был доставлен из Токио (Япония) в Санто-Доминго (Доминиканская Республика) по заказу правительства Японии, а потом наземным путем – в столицу Гаити Порт-о-Пренс. Выбор был сделан в пользу «Мрии», учитывая необходимость обеспечения срочности доставки.

Справка УНИАН. Ан-225 предназначен для доставки в любую точку земного шара крупногабаритных длинномерных грузов, размещаемых как внутри, так и сверху на фюзеляже.

Максимальная масса перевозимого груза – 250 тонн, дальность полета с грузом 200 тонн внутри фюзеляжа – 4000 км (дальность полета с грузом на фюзеляже зависит от массы и размеров груза). Размеры грузовой кабины: длина 43,3 м, ширина 6,4 м, высота 4,4 м. Внутри грузовой кабины можно перевозить вертолеты, универсальные авиационные и морские контейнеры, легковые автомобили, автосамосвалы, а также другие виды самоходной и несамоходной техники.

Самолет Ан-225 имеет Сертификат типа, выданный 23 мая 2001 года Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) и Государственным департаментом авиационного транспорта Украины («Укравиатранс»).

Ан-225 установил около 300 мировых рекордов, в том числе он перевез самый тяжелый груз массой 253 тонны, самый тяжелый моногруз весом 187,6 тонны, а также самый длинный груз – 42,1 м.

В настоящее время Ан-225 эксплуатируется авиатранспортным подразделением ГП «Антонов» – авиакомпанией «Авиалинии Антонова». Это подразделение было создано в 1989 году и за истекшее время превратилось в мощную авиакомпанию, выполняющую примерно 35% мирового объема перевозок по воздуху крупногабаритных и сверхтяжелых грузов. Ежегодно сотни тысяч тонн уникальных грузов, в том числе таких, перевозка которых другими видами транспорта просто невозможна, доставляются получателям в 800 аэропортов планеты.

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«Борисполь» привлечет новые авиакомпании и откроет новые направления

В летнюю навигацию 2011 года (начнется 27 марта т.г.) в аэропорту «Борисполь» будут осуществлять регулярные рейсы восемь новых авиакомпаний, а также будет открыто более 20 новых направлений.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ГП «Международный аэропорт «Борисполь» Оксана ОЖИГОВА.

В частности, с марта будут открыты рейсы авиакомпании "Wind Jet" (в Римини), «Донавиа» (в Ростов-на-Дону), с апреля - "Yamal airlines" (в Тюмень), "Urga" (в Кривой Рог), с мая - "Ural airlines" (в Екатеринбург), с июня - "Pegasus Airlines" (до Сабиха), "Yakutia Air" (до Краснодара), с сентября начнет полеты лоу-кост авиакомпания "Fly Dubai" (до Дубая).

При этом из аэропорта «Борисполь» будут возобновлены рейсы авиакомпаний "Azerbaijan Airlines" (с марта, в Баку) и "Delta Airlines" (с июня, в Нью-Йорк).

Новые рейсы предложат авиакомпании "Nouvelair Tunisie" (Тунис) (до Монастыра, Энфидхи), "Air Baltic" (в Ригу и Вильнюс), "ГТК Россия" (в Санкт-Петербург), "Turkmenistan Airlines" (в Ашхабад), "Astra airlines" (до Салоников).

Повышена частота полетов авиакомпаний "Air Arabia" (до Шарджи), "UTair" (до Сургута), "Georgian Airways" (в Тбилиси и Батуми).

Как отмечают в аэропорту, широкий спектр новых направлений предложат базовые национальные авиаперевозчики. Авиакомпания «АэроСвит» в апреле-июне откроет рейсы в Карловы Вары, Новосибирск, Краснодара, Актау, Костанай, Штутгарт и Дамаск, в июле и в октябре - прямые беспосадочные рейсы соответственно в Токио и Коломбо. «АэроСвит» также этим летом впервые предложит пассажирам маршруты в Копенгаген, Ереван, Минск, Ташкент, Краков и Лондон, полеты по которым были начаты в зимнем сезоне навигации. Авиакомпания «МАУ» соединит Киев с Самарой, Астаной, Днепропетровском и откроет новые рейсы в Абу-Даби, Коломбо, Барселону.

Напомним, за 2010 год по сравнению с 2009 годом количество обслуженных пассажиров аэропортом увеличилось на 16% и составило 6,7 млн. пассажиров, количество самолето-вылетов возросло на 12% и составила почти 100 000 рейсов. В течение 2010 года было привлечено 7 новых авиакомпаний: «Air Moldova» (Молдова), «Tajik Air» (Таджикистан), «Авиационные линии Кубани» (РФ), «Якутия» (РФ), «UTair Ukraine» (Украина), «Air Malta» (Мальта), « РусЛайн »(РФ). Из аэропорта было открыто 12 новых регулярных маршрутов.

В течение 2010 года из аэропорта «Борисполь» 44 иностранных и

9 украинских авиакомпаний выполняли регулярные пассажирские рейсы на 97 маршрутах, из них - 85 международных и 12 украинских.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.

УНИАН