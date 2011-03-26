Янукович: Украина после подписания соглашения с ЕС о ЗСТ будет играть важную роль в этом регионе

Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Украина не только подпишет соглашение с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли, но и будет играть важную роль в этом регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на украинско-вьетнамском бизнес-форуме в Ханое.

В.ЯНУКОВИЧ рассказал вьетнамским бизнесменам о том, что сегодня продолжаются переговоры о подписании соглашения с ЕС об ассоциации, неотъемлемой частью которого станет создание зоны свободной торговли.

«Зона свободной торговли должна предоставить украинским производителям реальный выход к рынку Европейского Союза», - сказал Президент Украины.

«Убежден, что мы не только можем достичь обозначенных выше целей, но и в целом закрепить за собой позиции влиятельного регионального государства», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, о повышении авторитета Украины на международной арене свидетельствует, в частности, избрание нашего государства председателем Комитета министров Совета Европы в этом году и председательство в ОБСЕ в 2013.