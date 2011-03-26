Украина в ночь на 27 марта переходит на «летнее» время
11:52, 26 марта 2011Разное
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Украина 27 марта в три часа ночи по киевскому времени переходит на «летнее» время.
Стрелки часов будут переведены на 1 час вперед.
Переход на «летнее» время осуществляется согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года.
Переход на «летнее» время традиционно осуществляется в последнее воскресенье марта.
Практика ежегодного перехода на «зимнее» и «летнее» время применяется в настоящее время более чем в 100 странах мира. По мнению экспертов, это способствует более рациональному распределению электроэнергии, использованию светового дня. В ряде стран дата перехода определяется с учетом региональных особенностей.
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