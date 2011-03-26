ГАИ составила админпротоколы на шесть участников АвтоМайдана

На водителей шести автомобилей, участвовавших в акции протеста предпринимателей на Европейской площади в Киеве, были составлены административные протоколы по ч.1 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил остановки, стоянки).

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью управления ГАИ г. Киева.

По данным ГАИ, на Европейской площади в центре столицы прошли массовые мероприятия с участием предпринимателей из разных регионов Украины, в которых участвовали 89 автомобилей участников акции.

Во время надзора за дорожным движением сотрудниками управления ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве были задокументированы при помощи видеоаппаратуры факты нарушений правил дорожного движения Украина водителями - участниками акции протеста. Эти нарушения, отмечают в киевском ГАИ, привели к осложнениям в дорожном движении.

В то же время, инцидентов между участниками автопробега и работниками Госавтоинспекции зафиксировано не было, говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН со ссылкой на Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, ГАИ составляло протоколы в отношении 10 участников протестного автопробега предпринимателей за нарушение правил парковки на Европейской площади.

Митинг предпринимателей в рамках акции «Автомобильный марш протеста по Украине» сегодня состоялся на Европейской площади столицы.

Участие в нем приняли около 500 предпринимателей и их сторонников.

Всеукраинский автомобильный марш протеста стартовал 21 марта одновременно с Запада и Востока Украины - из Львова и Луганска - под лозунгом: «Отними у олигархов Украину, верни ее гражданам!"

Своей акцией участники автопробега призвали защитить Конституцию, остановить экономические репрессии и социальные эксперименты под видом реформ, создать условия для развития предпринимательства и экономики Украины.