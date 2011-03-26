Днепропетровский облсовет сократил свой аппарат на 31%
13:03, 26 марта 2011Разное
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Днепропетровский областной совет сократил свой аппарат на 31% - с 92 до 63 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты областного совета приняли на 5-й сессии 25 марта.
«Основная цель сокращения исполнительного аппарата областного совета – выполнение поручения Президента Украины по проведению административной реформы и экономии бюджетных средств», - отмечается в решении облсовета.
Экономия бюджетных средств составит около 650 тыс. грн.
Как сообщил председатель Днепропетровского областного совета Евгений УДОД, сэкономленные средства будут направлены на выполнение социальных проектов региона.
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