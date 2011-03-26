Таможня запланировала масштабную реорганизацию - уволят почти 6 тыс. работников

Государственная таможенная служба Украины подготовила приказ о масштабной реорганизации, и в ближайшее время будет уволено почти 6 тыс. работников.

Об этом сообщает газета «Зеркала недели. Украина» от 26 марта.

По данным издания, сокращение численности таможни на 30% будет проведено согласно указу Президента от 9 декабря 2010 года. По данным источников DT.UA, в итоге будут сохранены все действующие 244 пункта пропуска, однако значительные сокращения ожидают 288 мест таможенного оформления в областях.

«Руководство ГТСУ действует стремительно. В 2010 году количество таможенных органов было сокращено с 46 до 28 - в соответствии с административно-территориальным разделением страны. Большое количество самостоятельных таможен всегда объяснялось сугубо политическими интересами групп влияния, которые хотят контролировать свой участок границы. Например, долгие годы на границе с непризнанным Приднестровьем - базой контрабанды в регионе - работали почему-то сразу три самостоятельных таможни. Не раз предшественники Игоря КАЛЕТНИКА в таможне пытались сократить число таможен, но это вызывало сопротивление власти в Киеве, поскольку каждая таможня позволяет строить схему легализации импорта, благодаря которой кормятся группы чиновников, политиков, бизнесменов. Теперь в каждой области действует только одна таможня, которая руководит всеми пунктами пропуска и местами таможенного оформления», - говорится в статье.

Как отмечает издание, руководство ГТСУ централизует не только систему управления таможней, но и систему таможенного оформления. В частности, председатель Гостаможслужбы издал приказ о закреплении за отдельными таможнями оформления конкретных товарных групп - в масштабах всей страны. Например, если предприниматель импортирует цветы и хочет продавать их на Волыни, он должен провести оформление груза исключительно в Киеве. Официальная причина - на отдельных таможнях собираются группы лучших специалистов по работе с определенными видами товаров. Причина неофициальная - отстранение региональных таможен от взаимодействия в наиболее взяткоемких направлениях, борьба с занижением таможенной стоимости, со сговором на местном уровне между таможенниками и импортерами.