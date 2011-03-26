Анонс на 28 марта

* Состоится расширенное аппаратное совещание Киевской городской государственной администрации. Повестка дня: О мероприятиях, связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы; Информация о подготовке и проведении мероприятий, связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы и др.

* Круглый стол на тему: «Энергоэффективность в Украине. Состояние и перспективы». Организаторы - Украинская конфедерация журналистов и Всеукраинский пресс-центр «Укринформ». Вопросы: Топливно-энергетический комплекс: потенциал и его соответствие реалиям производства и потребления. Перспективы мировой и отечественной ядерной энергетики с учетом предостережений, которые возникли в мире после событий на АЭС "Фукусима-1", в результате цунами и землетрясения в Японии. Производство энергоэффективных приборов и оборудования в Украине. Возможности, стандарты и путь от внутреннего на внешний рынок. Альтернативная энергетика и альтернативные виды топлива в современном энергопотребительском секторе и др.

* Состоится пресс-конференция Лиги страховых организаций на тему: "Упрощенная система налогообложения страховых агентов, посредников и оценщиков страхового рынка". Участники: председатель Госкомиссии по регулированию рынков финуслуг Украины Василий Волга, президент Лиги страховых организаций Украины Наталия Гудыма, директор ООО «Страховой брокер «Дедал» Ибрагим Габидулин, гендиректор «АссисТАС» Инга Сулинчак.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Как безнаказанно мошенники захватывают в Киеве имущество Киевской общины”. Вопросы: Правильное ли решение вынес судья Зубков по незаконной пристройке? Ознакомление общества с обстоятельствами противоречивого вопроса о сносе незаконной пристройки к дому по ул. Франко, 34/33 в Шевченковском районе города Киева. В работе примет участие Александр Гавриш, представитель совладельца дома 33/34 по ул. Франко в Шевченковском районе города Киева.

* Состоится пресс-конференция на тему: “Война за частоты, или как реформируется украинское медиапространство?”. Участники: Оксана Елманова, член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; Татьяна Лебедева, почетный председатель Независимой ассоциации телерадиовещателей, экс-член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Модератор - директор информагентства “ГолосUA” Оксана Ващенко.

* Состоится пресс-конференция на тему: “Чего боятся зернотрейдеры: реальной дискриминации или необходимости выполнять «несвойственные» им функции и обязанности финансирования производства?“ О различных проблемах организации и работы зернового рынка, в т.ч. механизмах экспорта зерна и принятия знаменитого законопроекта №8163 расскажут: Геннадий Новиков, гендиректор ЧП «Аскон» (пгт Якимовка, Запорожская обл.), председатель Аграрного союза Украины; Николай Стрижак, руководитель фермерского хозяйства «Каунас» (Знамянский р-н, Кировоградская обл.); вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины; Валерий Геец, академик НАН Украины, директор Института экономики и прогнозирования

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