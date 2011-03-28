Совет НАТО взял на себя командование военной операцией в Ливии

Совет НАТО на уровне послов 28 стран-членов военно-политического блока в воскресенье официально принял решение о взятии на себя командования военной операцией в Ливии.

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Альянса, таким образом, НАТО решила выполнить все аспекты резолюции Совета безопасности ООН от 17 марта.

"Сегодня НАТО приняла решение выполнить все аспекты резолюции СБ ООН 1973 по защите мирных граждан и территорий, заселенных мирными гражданами, от угрозы атак со стороны режима КАДДАФИ", - цитирует агентство представителя НАТО.

СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и дающую возможность проведения иностранной военной операции против сил Муамара КАДДАФИ.

В начавшейся 19 марта операции, которая получила наименование "Одиссея Рассвет", участвует ряд стран, в частности Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания.