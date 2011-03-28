Попов предупредил чиновников КГГА о возможных кадровых изменениях

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ предупредил чиновников исполнительного органа Киевсовета (КГГА) о возможных кадровых изменениях в структуре аппарата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенном аппаратном совещании администрации.

По словам А.ПОПОВА, на сегодняшний день решил уволить начальника Контрольного управления КГГА Владимира ДЕЙНИЧЕНКО. Председатель КГГА напомнил, что дал В.ДЕЙНИЧЕНКО поручение подготовить информацию о сокращении премиальных выплат тем работникам аппарата, которые выполняли свои обязанности на неподобающем уровне.

«Я получил документ, который мне даже стыдно вам показывать. Люди даже арифметику не понимают… Получается так, что те, у кого 90% выполнения, – им нужно на 90% уменьшить премии, а у кого 11% выполнения, – на 11% уменьшить премии», - сказал А.ПОПОВ.

Он отметил, что сейчас В.ДЕЙНИЧЕНКО находится в отпуске, и не хотелось бы «за его спиной здесь разборки проводить». «Но я для себя внутри решение принял. Я прошу, Александр Геннадиевич (Александр ПУЗАНОВ – заместитель председателя КГГА, руководитель аппарата КГГА – УНИАН), ищите нам замену начальника управления», - отметил А.ПОПОВ.

По словам главы горгосадминистрации, он неудовлетворен тем, что практически каждый понедельник на совещании затрагивается вопрос о соответствии занимаемой должности того или иного работника или чиновника КГГА. В частности, он напомнил информацию СМИ об аресте на прошлой неделе по обвинению во взяточничестве работников управления благоустройства.

По словам А.ПОПОВА, все должны понять, что власть «серьезно относится к тому, чтобы не было коррупции в системе КГГА, а также в коммунальных предприятиях». Он обратил внимание на то, что впереди у власти сложная работа по возвращению городу его активов, и для этого аппарат КГГА должен работать профессионально и патриотически.

Обращаясь к руководящему составу КГГА, А.ПОПОВ сказал: «Вопрос не к руководителям – я в чистоту их действий и законопослушность верю. Но с подчиненными разберитесь».

«Мы не можем это удержать, притом что есть политическая воля руководства и государства, и города… Еще раз предупреждаю и прошу сказать об этом своим подчиненным. И поверьте: вся правоохранительная система в Киеве настроена навести порядок в Киеве. И мы это обязательно сделаем», - отметил А.ПОПОВ.

В интервью журналистам после завершения совещания он сообщил, что на сегодняшний день уже принято решение об увольнении одного из руководителей столичных ЖЭКов, двух заместителей начальника управления земельных ресурсов и вышеупомянутого начальника управления Контрольной службы КГГА. На просьбу журналистов уточнить фамилии этих должностных лиц А.ПОПОВ ответил, что всю информацию о кадровых изменениях можно будет получить из его распоряжений, которые он намерен подписать в ближайшее время.