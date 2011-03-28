Главное на 28 марта (день)

Энергетика

Министерство экологии и природных ресурсов Украины и энергетическая компания Eni S.p.A. (Италия) подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкологии.

В сообщении отмечается, что документ подписали глава министерства Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ и генеральный директор Eni Паоло СКАРОНИ.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в разведке и добыче углеводородных ресурсов в Украине.

Компания и министерство согласились на сотрудничество, направленное на изучение совместных инициатив в сфере традиционных и нетрадиционных ресурсов газа и нефти на основе обмена данными, опытом и технологиями.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ознакомился с работой компаний «Сингапур Пауэр Групп» и «Сингапур Эл-Эн-Джи Корпорейшн Прайвет Лимитед».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, также Президент Украины провел встречу с руководством этих компаний.

На встрече шла речь, в частности, о строительстве в Сингапуре терминала сжиженного газа. Как информировали В.ЯНУКОВИЧА, на сегодняшний день в Сингапуре услугами компании «Сингапур Пауэр Групп» пользуются свыше 1 миллиона потребителей, а также значительное количество промышленных предприятий.

Президент отметил, что Украину интересует опыт деятельности ведущих компаний мира в сфере эффективного распределения больших объемов энергоносителей, в первую очередь электричества и газа.

*** Компания «Сингапур Пауэр Групп» – одна из крупнейших энергетических корпораций Сингапура и Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания является владельцем и оператором сетей поставок электроэнергии и газа, а также их распределения в Сингапуре и Австралии (преимущественно в штатах Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд).

Финансы

Профицит платежного баланса Украины в январе-феврале 2011 года составил 1,621 млрд. долл. (в т.ч. в феврале – 1,362 млрд. долл.) по сравнению с дефицитом в размере 1,705 млрд. долл. годом ранее.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, дефицит текущего счета за первые два месяца 2011 года составил 816 млн. долл., тогда как за аналогичный период 2010 года профицит составил 304 млн. долл.

«Формирование такого значительного дефицита, даже в условиях достаточно благоприятной внешней конъюнктуры и высоких темпов роста экспорта, было обусловлено существенным повышением объемов поставок природного газа. Как и ожидалось, профицит января оказался временным явлением, и уже в феврале дефицит вырос к максимальному уровню с 2009 года (1,1 млрд. долл.)», – говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, объемы поставок природного газа из России в январе-феврале т.г. составили 3,3 млрд. долл., что в 2,4 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, когда цена импортируемого газа была ниже на 13,5%.

В январе-феврале 2011 года счет по капитальным и финансовым операциям платежного баланса был сформирован с профицитом 2,4 млрд. долл. (в январе-феврале 2010 года дефицит составил 2 млрд. долл.).

В НБУ отмечают, что улучшение состояния финансового счета было обеспечено прежде всего за счет торговых кредитов (по предварительным оценкам, положительное сальдо по этой статьей составляет около 2,5 млрд. долл.) и размещения правительством еврооблигаций на 1,5 млрд. долл.

Объем притока прямых иностранных инвестиций остается на уровне прошлого года – 509 млн. долл.

По данным Нацбанка, объемы накопления наличной валюты вне банков продолжают оставаться достаточно высокими – 1,8 млрд. долл. за первые два месяца 2011 года против 1 млрд. долл. в январе-феврале прошлого года.

Положительное сальдо сводного платежного баланса позволило продолжить процесс наращивания резервных активов. Их объем по состоянию на 1 марта 2011 года достиг 36,7 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,2 месяца будущего периода.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод "(Российская Федерация) подписали акт приема-передачи 76,001% пакета акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в пресс-службе, Фонд госимущества также уведомил о подписании данного акта и переходе прав собственности компанию-регистратора «Лугансктепловоза ", которая должна засчитать акционером 76% акций предприятия Брянский машзавод.

Ранее, 21 марта 2011 года, ФГИУ и ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Российская Федерация) заключили договор, предусматривающий «зачет встречных однородных требований».

Постановлением Хозяйственного суда Киева от 21 марта 2011 г. было утверждено мировое соглашение между ФГИУ и покупателем «Лугансктепловоза».

Украина - ЕС

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО назвал три приоритета, которые Украина видит перед собой на пути к Европейскому Союзу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил 26 марта вечером во время заседания, посвященного Европейской политики соседства, в рамках Брюссельского форума, отвечая на вопрос министра иностранных дел Словакии Микулаша ДЗУРИНДЫ.

«Первая вещь, что касается европейского порядка дня для нас, - это завершение переговоров о соглашении про ассоциацию, включая зону свободной торговли», - сказал украинский министр.

Он отметил, что здесь речь идет не только о вопросах внешней политики, но и о внутренних реформах, которые, по его словам, «даже не инициировались» в последние 20 лет.

«Это реформа бюджетного процесса, административная реформа, пенсионная реформа, реформа налогообложения», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

При этом, по его словам, правительство намерено сделать так, чтобы бизнес «не имел дел с таким количеством разрешений и лицензий», как это есть сейчас.

Вторым приоритетом, по мнению украинского министра, является либерализация и отмена визового режима для граждан Украины. Для этого, по его словам, также необходимы серьезные изменения внутри страны, включая, в том числе, и «дорогостоящие» реформы.

Еще одним приоритетом, по словам К.ГРИЩЕНКО, является введение современных технологий коммуникации между правительством и гражданами.

«Общая идея – ограничить для всех необходимость общаться напрямую с правительственными функционерами, где это возможно», - сказал он.

Европейский Союз занимается разработкой новых стимулов для восточных соседей.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

Он отметил, что сейчас Европейская комиссия занимается пересмотром Европейской политики соседства.

«Я думаю, мы стараемся сделать более четким понимание, где же «конец игры» в политике соседства, и одновременно, с большей дифференциацией и использованием принципа «Больше за большее», создать больше стимулов, если хотите, больше «морковок», - сказал комиссар ЕС.

«Это не только касается финансовой и технической помощи, но и помощи в другом смысле», - добавил он.

Ш.ФЮЛЕ отметил, что в конце марта Еврокомиссия уже подготовила Коммюнике о новом сотрудничестве с южными соседями ЕС, которое «частично отвечает на эти вопросы».

Что же касается отношений с восточными странами, то тут, по словам еврокомиссара, необходимо подождать до начала мая, когда Еврокомиссия планирует завершить пересмотр Европейской политики соседства.

Япония

В Японии на АЭС "Фукусима-1", пострадавшей от землетрясения и цунами, зафиксирован самый высокий уровень радиации с момента аварии 11 марта.

В воде, циркулирующей в системе второго энергоблока, радиационный фон в 100 тысяч раз превышает допустимый показатель, передает Радио “Свобода”.

В морской воде в районе АЭС содержание радиоактивных элементов превышает норму в тысячу 850 раз.

Некоторые эксперты считают, что ситуация на "Фукусиме" еще тяжелее.

Эвакуированы люди, живущие в 20-километровой зоне в районе станции.

Отмечено заражение питьевой воды и некоторых видов продуктов питания в столице страны Токио, расположенном в 240-а километрах к югу от "Фукусимы".

Число погибших или пропавших без вести в результате стихийного бедствия в Японии превышает 27 тысяч.

Тем временем, на востоке Японии сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Геологическая служба США рекомендует японским властям объявить об угрозе цунами.

Ядерный кризис в Японии, вызванный авариями реакторов на АЭС, пострадавшей от землетрясения, будет продолжаться еще долго, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия АМАНО корреспонденту газеты New York Times.

"Япония все еще далека от завершения аварийной ситуации. Больше усилий должно быть предпринято, чтобы положить конец аварии", - сказал Ю.АМАНО.

При этом, глава МАГАТЭ отметил, что его мнение не содержит критики по отношению к реакции японских специалистов на экстраординарные события.

В начале недели Ю.АМАНО отметил, что ситуация на японской АЭС "Фукусима-1" "очень серьезная" и выразил уверенность, что Япония справится с последствиями аварии. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

(УНИАН)