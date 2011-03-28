Кабмин планирует в апреле подготовить Госпрограмму соцэкономразвития на 2012 год

Кабинет министров Украины планирует в апреле закончить подготовку Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год.

Об этом говорится в размещенном на сайте правительства распоряжении Кабмина №219 от 21 марта т.г. об утверждении концепции программы.

Этим же распоряжением отменено действие распоряжения Кабмина от 5 января 2011 года, согласно которому программа экономического и социального развития Украины на 2012 год должна была быть подана на рассмотрение правительства 6 июня.