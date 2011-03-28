Участники АвтоМайдана передали свои требования в Кабмин

Представители Совета предпринимателей Украины передали в Кабинет министров обращение к премьер-министру по результатам Всеукраинского автомобильного марша протеста, который продолжался в стране с 21 до 25 марта.

Авторы обращения требуют от премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА пересмотреть стратегию отношений правительства с экономически активной частью общества, отказаться от практики отношения к малому и среднему бизнесу как «к врагам и преступникам», сообщили УНИАН в пресс-службе сопредседателя Совета предпринимателей Украины, народного депутата Украины, главы парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

«Мы обращаемся к Вам как к руководителю Кабинета министров с требованием остановить этот террор против предпринимателей и взять под личный контроль ситуацию, сложившуюся в экономике из-за давления контролирующих органов. От этой ситуации уже пострадало социальное обеспечение граждан, наполнение бюджета, послекризисное восстановление экономики, взаимоотношения с инвесторами», - пишут представители Совета предпринимателей Украины в обращении.

Они требуют пересмотреть подход к законодательным инициативам правительства. «Мы считаем, что направлять на рассмотрение парламента инициативы, разработанные кабинетными чиновниками, которые совсем потеряли связь с реальностью – не допустимо. Законы должны разрабатываться при реальном, а не декоративном участием тех, для кого они пишутся - людей труда, предпринимателей, общественных организаций», - говорится в документе.

Участники Всеукраинского автомобильного марша протеста призывают премьер-министра поддержать пакет законодательных инициатив, разработанный Советом предпринимателей Украины, и внесенных на рассмотрение Верховной Рады Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Речь идет о: проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№ 8276), который полностью отвечает интересам развития экономики и государства;

поправках в Налоговый кодекс, которые позволят относить на валовые расходы юридических лиц товары и услуги предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения (законопроект № 8217-2), таким образом избежав ликвидации около двухсот тысяч малых предприятий;

поправках в Налоговый кодекс по упрощению налоговой отчетности (законопроект № 8217-3);

изменениях в Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (законопроект № 8287), освобождающих от уплаты единого социального взноса тех, для кого этот закон создал неподъемный груз - пенсионеров и инвалидов.

В обращении подчеркивается, что упомянутый пакет документов является «настоящими народными реформами», ведь в их обсуждении реально участвовали более 200 организаций и профсоюзов предпринимателей, действительно проводилось их широкое обсуждение в сети Интернет, происходили публичные массовые общественные слушания во всех регионах.

«Цель этих инициатив - защитить малый и средний бизнес в Украине, сохранить еще существующие рабочие места и создать новые, способствовать развитию экономики и увеличению социальных стандартов», - говорится в обращении.

Также Совет предпринимателей Украины требует немедленно отреагировать на репрессии со стороны правоохранительных органов в отношении участников Налогового Майдана.