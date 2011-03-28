Главное на 28 марта (вечер)

Финансы

Выплаты вкладчикам «Родовид Банка» начнутся через месяц после постановления

Выплату средств вкладчикам «Родовид Банка» планируется начать через месяц после принятия постановления о переводе депозитов из «Родовид Банка» в ОАО «Ощадбанк».

Об этом говорится в сообщении «Ощадбанка», переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что после принятия соответствующего постановления Кабинета Министров Украины все вклады из ПАО «Родовид Банк», учитывая начисленные проценты по условиям депозитных договоров, будут переданы ОАО «Ощадбанк».

В банке отмечают, что поскольку технология перевода указанных вкладов предусматривает создание реестра, это потребует определенного времени. В «Ощадбанке» уже начат подготовительный процесс для обеспечения максимально быстрого проведения выплат.

«Уверяем вас, что «Ощадбанк» приложит максимум усилий для того, чтобы провести выплаты на надлежащем уровне и обеспечить комфортные условия для вкладчиков «Родовид Банка». В то же время обращаемся к вам с просьбой отнестись с пониманием к тому, что осуществить обслуживание 240 тысяч вкладчиков в кратчайшие сроки чрезвычайно сложно. Выплаты планируется начать в месячный срок после принятия постановления Кабинета Министров Украины», – говорится в сообщении «Ощадбанка».

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

15 марта 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» на два месяца – с 16 марта до 16 мая 2010 года.

В мае 2010 года действие временной администрации было продлено до 14 сентября 2010 года.

2 сентября 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в банке на три месяца – с 16 сентября до 15 декабря 2010 года.

14 декабря 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в банке еще на три месяца – с 16 декабря 2010 года до 15 марта 2011 года.

14 марта 2011 года НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» до 15 сентября 2011 года.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

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Зона свободной торговли с ЕС привлечет в Украину до 16 млрд. евро инвестиций – депутат Плотников

В результате подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским союзом у Украины появится возможность привлечь до 16 млрд. евро инвестиций в экономику, а также приблизит страну к членству в Европейском Союзе.

Об этом в комментарии УНИАН заявил глава подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам международной экономической политики Алексей ПЛОТНИКОВ.

«По некоторым прогнозам, после подписания соглашения о ЗСТ с Евросоюзом, Украина сможет дополнительно привлечь от 10 до 16 млрд. евро в свою экономику в качестве инвестиций», - сказал А.ПЛОТНИКОВ.

Также он отметил, что зона свободной торговли позволит усилить экономическую интеграцию Украины в ЕС, а это создаст возможности для модернизации национальной экономики Украины с использованием европейских ресурсов и технологий, повысит уровень экономической культуры в стране.

«Показательно, что с приходом новой власти и появлением политической стабильности уже в первом полугодии 2010 года, инвестиции ЕС в Украину к концу года выросли в 1,5 раза. Для сравнения - при предыдущем правительстве показатель инвестиций из ЕС в 2009 году снизился на 21,9%», - сказал А.ПЛОТНИКОВ.

Он подчеркнул, что зона свободной торговли позволит «вплотную подойти» к решению проблемы безвизового режима с ЕС, поскольку соглашение о ЗСТ опирается на принципы четырёх свобод, среди которых самая важная - свобода перемещения.

Депутат также подчеркнул, что формирование ЗСТ - это «ключевой шаг» к ассоциированному членству и в перспективе к полноправному членству Украины в ЕС.

Комментируя недавнее заявление премьер-министра России Владимира ПУТИНА о санкциях РФ в отношении Украины в случае заключения соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, А.ПЛОТНИКОВ назвал его «косвенным подтверждением реальных успехов Украины на переговорах по зоне свободной торговли».

«Как только было озвучено заявление представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН о том, что в 2011 году Украина может заключить соглашение о ЗСТ с ЕС, его услышали в Москве. За благосклонность Киева развернулась борьба между Москвой и Брюсселем», - сказал депутат.

Среди других причин такого заявления он назвал начало президентской гонки в России и попытки различных политических сил разыграть так называемую «украинскую карту». По мнению А.ПЛОТНИКОВА, в этом заявлении есть также и «часть объективной экономической подоплеки», поскольку Россия не хочет впускать на свой рынок европейские товары, которые после создания зоны свободной торговли с Украиной могут попасть на рынки РФ.

Как сообщал УНИАН, в текущем году переговоры по подготовке соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом активизировались. 22 марта после ряда встреч с еврокомиссарами в Брюсселе первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что в первом полугодии этого года Украина может завершить переговоры по подготовке соглашения.

16 марта премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

По его словам, Россия будет вынуждена выстраивать границу для украинских товаров, если Украина и ЕС создадут зону свободной торговли.

Россия предложила Украине вступать в Таможенный союз (РФ, Беларусь, Казахстан), на его базе создать единое экономическое пространство и совместно создавать ЗСТ с Евросоюзом.

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ТЭК

В Украине будет проведено обследование АЭС на стойкость к землетрясениям

В ближайшее время в Украине будет проведено дополнительное обследование зданий и сооружений АЭС на стойкость к землетрясениям более 6 баллов.

Об этом заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА в интервью газете «Сегодня» (№ 63 вот 28 марта 2011 года).

По его словам, украинские электростанции отвечают всем требованиям МАГАТЭ относительно безопасности. В.БАЛОГА отметил, что это заключение экспертов агентства, специалистов ЕС и украинского «Энергоатома» по итогам неоднократных всесторонних проверок. При этом, добавил В.БАЛОГА, есть такой специальный срок - «максимальное расчетное землетрясение», которое может произойти один раз в 10 тысяч лет, и в него заложены сейсмологические характеристики конкретной территории. «В Украине АЭС спроектированы и построены исходя из того, что максимальное расчетное землетрясение - 6 баллов. А главные сооружения станций – реакторное и турбинное отделение, спецкорпус, резервная дизельная электростанция – способны выдержать 7 баллов колебания почвы. Тем не менее, события в Японии свидетельствуют, что лучше перестраховаться. Поэтому в ближайшее время будет проведено дополнительное обследование зданий и сооружений АЭС на стойкость к землетрясениям более 6 баллов», - сказал министр.

Отвечая на вопрос, как землетрясение в Японии влияет на экологию в мире и в Украине и куда, по расчетам специалистов МЧС, пойдет радиация, В.БАЛОГА объяснил, что негативное влияние на мировую экологию есть, поскольку уровень радиации постоянно повышается. По его словам, специалисты МЧС получают данные от коллег из ряда европейских государств, но прогноз развития обстановки зависит от многих переменных факторов, например, силы и направления воздушных потоков, интенсивности осадков. Поэтому, добавил В.БАЛОГА, оценка по состоянию на сегодняшний день может существенно отличаться от того, как поведет себя зараженная среда завтра.

«Но хочу поставить точку на заявлениях разных «экспертов» и «экологов», которые пугают людей экологическими последствиями для Украины от аварии на японских атомных станциях. Ответственно утверждаю: угрозы для экологии Украины от радиационного заражения в Японии на сегодняшний день нет», - сказал министр.

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НКРЭ повысила прогнозную оптовую цену на электроэнергию на 2,9%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила прогнозную оптовую цену на электроэнергию на апрель по сравнению с мартом на 2,9% - до 577,98 грн. за МВт/ч (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на постановление регулятора №378 от 24 марта.

Таким образом, с начала года прогнозная оптовая цена выросла на 9,6% – с 527,12 грн. за МВт/ч, установленных для января, до 577,98 грн. за МВт/ч для апреля.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ прогнозирует, что в 2011 году оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15-17%.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

В 2010 году уровень прогнозной оптовой цены вырос на 13,8% – с 441,4 грн., установленных для января, до 502,5 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).

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Беларусь сократила забор нефти из «Одесса-Броды» из-за ремонта на Мозырском НП

Беларусь сократила объемы забора нефти из нефтепровода «Одесса-Броды» из-за планового капитального ремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Андрей ШИШКО.

«На Мозырском НПЗ, куда поставляется нефть азербайджанская по трубопроводу («Одесса-Броды» - УНИАН), плановый капитальный ремонт на 3 недели. Фактически завод будет работать одну неделю при полной загрузке. В связи с этим просто-напросто понижены объемы покупки всей нефти – и российской, и азербайджанской, и венесуэльской, которая идет на завод. Через месяц все войдет в нормальный ритм», - сказал А.ШИШКО.

При этом он отметил, что объем забора нефти по причине ремонта НПЗ будет сокращен примерно на 40%.

Также, по словам заместителя гендиректора, из-за ремонта на НПЗ и загруженности нефтяных резервуаров будет откорректирован график замещения в нефтепроводе технологической нефти Urals на Azeri Light. Если ранее планировалось, что замещение будет произведено до апреля, то новые сроки можно будет определить после 14 апреля.

«Все эти объемы завязаны на резервуары гомельской «Дружбы» и Мозырского НПЗ. Они сейчас просто-напросто полные», - отметил А.ШИШКО.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на неофициальные источники, с середины прошлой недели в нефтепровод «Одесса-Броды» с азербайджанской стороны не поступает нефть, которая прокачивается в порядке замещения венесуэльской нефти, а белорусская сторона не производит заборов нефти из нефтепровода.

Первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир СЕМАШКО опроверг информацию о том, что РБ отказалась от закупок нефти у Венесуэлы.

«Ни от чего Беларусь не отказывалась и не собирается отказываться», - сказал он в комментарии УНИАН.

Справка УНИАН. ОАО "Укртранснафта" и ЗАО "Белорусская нефтяная компания" 17 января 2011 года подписали договор о транзите в 2011-2012 годах украинской стороной 4 млн. тонн нефти ежегодно по нефтепроводу "Одесса-Броды" до Мозырского НПЗ в Беларуси. Согласно документу, по "Одесса-Броды" прокачивается азербайджанская нефть в порядке замещения венесуэльской нефти.

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Для полного снятия с эксплуатации ЧАЭС необходимо около 100 лет

Чернобыль. Для полного снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС необходимо около 100 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Дмитрий БОБРО.

«Весь период снятия с эксплуатации ЧАЭС рассчитан на сто лет», - сказал он.

Специалист отметил, что это связано со значительным радиоактивным загрязнением оборудования и территории.

По словам Д.БОБРО, то же касается и объекта «Укрытие» над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Он объяснил, что причиной такого значительного срока является то, что это опасные с точки зрения радиационной безопасности объекты. По его словам, необходимо много времени для уменьшения радиоактивации конструкций реактора и других частей этого объекта.

Д.БОБРО сказал, что сегодня чрезвычайно сложно оценить общую стоимость снятия с эксплуатации ЧАЭС на протяжении указанного срока. Вместе с тем он добавил, что на ближайшие пять лет на эти цели необходимо выделять около 1 млрд. грн. ежегодно.

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Строительство

Украине интересен сингапурский опыт строительства государственного жилья – Янукович

Украине интересен сингапурский опыт строительства государственного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал в интервью журналистам после посещения Совета по развитию строительства и жилья Сингапура.

Он сообщил, что 82% сингапурцев живут в домах, построенных государством.

Президент отметил, что этот современный опыт необходимо воплощать в Украине.

Перед этим руководитель Совета по развитию строительства и жилья Хан К.ЧОНГ сообщила, что совет является государственным органом, который строит жилье для населения. 82% жителей страны живут в зданиях, построенных государством, из них 90% получили это жилье от государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на презентации деятельности Совета объяснили, что этого удалось достичь благодаря долгосрочной программе кредитования граждан и при всестороннем содействии государства строительству жилья.

В интервью украинским журналистам Президент отметил, что позитивный результат этой программы в Сингапуре стал возможным благодаря плодотворному сотрудничеству правительства, Совета строительства и неуклонному соблюдению в стране действующего законодательства. По его словам, политика строительства жилья для граждан, которую проводит Сингапур, привлекательна для какого-либо государства. В.ЯНУКОВИЧ назвал этот опыт важным и интересным для Украины.

«В Украине есть большая проблема с обеспечением жильем и особенно - социально незащищенных граждан. Поэтому мы надеемся, что наши специалисты детально изучат опыт Сингапура в этой сфере и возможности его внедрения в Украине», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы мечтаем достичь такого уровня обеспечения жильем людей, как в Сингапуре», - подчеркнул глава государства.

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Попов: в Киеве в предыдущие годы власть раздала за бесценок земель на 70 млрд. грн.

В Киеве в предыдущие годы власть раздала за бесценок земель столицы на 70 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ сегодня во время расширенного аппаратного совещания Киевской городской госадминистрации.

"У нас впереди огромная, серьезная работа относительно того, чтобы мы вернули активы города. Очень серьезная работа. И профессионализм нужен, и патриотизм нужен. Мы за... Ну, я говорю мы, потому что мы же все ответственны за власть и предыдущую тоже... На 70 млрд. грн. - отчуждения земли и 4 млрд. – в бюджет города. Нормальная ситуация?.. Проводим аукционы, нечего выставить. За бесценок все роздано физическим лицам, большая из них часть – не киевляне и никогда ими не были и не знают, что им эти участки предоставлялись...", - сказал А.ПОПОВ.

Как сообщалось, по данным газеты «Зеркало недели Украина» (№10 от 19 – 25 марта), в Киеве завершено расследование махинаций с землей командой Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Сообщается, что на сегодня силовики имеют в своем распоряжении окончательные результаты мониторинга группы экспертов, которая работала в КГГА.

Ссылаясь на достоверный источник в правоохранительных органах, издание сообщает, что группа изучала «успехи» Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО «и его молодой команды» за период 2007-2010 годов. В поле зрения были - земля, объекты коммунальной собственности, а также инвестиционные проекты.

Согласно результатам мониторинга, более чем 2 211, 62 га земли предано в аренду (подставным лицам и фирмам-однодневкам); продано - 280 га земли (без конкурса, как правило, по заниженной стоимости и инсайдерским аукционам); выведено из коммунальной собственности около 700 объектов - через организованные судебные решения.

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Промышленность

«Шахта им. Засядько» завершит корпоратизацию до мая

Арендное предприятие "Шахта им. Засядько" (г. Донецк) планирует завершить корпоратизацию и реорганизоваться в публичное акционерное общество до мая текущего года.

Об этом заявил председатель совета организации арендаторов шахты им. Засядько Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ 18 марта, выступая перед трудовым коллективом, сообщила УНИАН пресс-служба предприятия.

По словам Е.ЗВЯГИЛЬСКОГО, на сегодняшний день завершена оценка имущества предприятия. Независимый оценщик компания "Увекон" (г. Киев) определила стоимость целостного имущественного комплекса шахты на уровне 2,194 млрд. грн, из которой стоимость государственного имущества шахты составляет 312 млн грн, а имущества организации арендаторов - 1,882 млрд грн.

Е.ЗВЯГИЛЬСКИЙ сообщил, что 11 марта т.г. комиссия по приватизации, созданная ранее приказом Фонда государственного имущества и в которую вошли представители администрации и профсоюзов шахты, завершила составление плана приватизации государственного имущества компании.

Планом приватизации предусмотрен выпуск именных простых акций номинальной стоимостью 1 грн. в бездокументарной форме. Всего планируется эмитировать 1 971 259 000 акций.

Таким образом, уставный фонд ПАО составит 1,971 млрд грн, в том числе доля государства - 327 млн. грн. (16,6% акций), доля арендатора - 1,645 млрд грн. (83,4%).

Планом приватизации предусмотрено, что госдоля будет реализовываться ФГИУ следующим образом: 11% будут реализованы на конкурсе, 5% - на фондовой бирже, а остальные более 0,5% будут предназначены для льготной продажи сотрудникам предприятия.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества приказом №1639 от 9 ноября 2010 года включил арендное предприятие "Шахта им. Засядько" в перечень объектов групп В и Г, которые подлежат подготовке к продаже в 2010 году при участии фонда.

Шахта им. Засядько введена в эксплуатацию в 1958 году.

Промышленные запасы угля, по состоянию на 1999 год, составляли 97,4 млн тонн.

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Транспорт/Связь

Кабмин увеличил смету строительства аэровокзала в аэропорту «Львов»

Кабинет Министров Украины распоряжением №210-р от 17 марта т.г. утвердил скорректированный проект и титул строения нового аэровокзала государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов", увеличив общую сметную стоимость строительства на 498 млн. грн. – до 1 млрд. 419 млн. 785,97 тыс. грн. Текст соответствующего документа размещен на сайте Кабмина.

Документом признано утратившим силу распоряжение правительства №1160 от 23 сентября 2009 "Об утверждении проекта и титула строения нового аэровокзала государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов", которым была утверждена общая смета в 921 млн. 362 тыс. грн.

Новым распоряжением изменяется общая смета до свыше 1,4 млрд. грн., в том числе стоимость строительно-монтажных работ составит 603 млн. 840,36 тыс. грн. (согласно распоряжению 2009 года – 386 млн. 371 тыс. грн.), оборудования – 507 млн. 561,459 тыс. грн. (согласно распоряжению 2009 года – 349 млн. 025 тыс.).

Согласно документу, из общей сметной стоимости уже выполнено (по состоянию на 1 декабря 2010 г.) работ на сумму 292 млн. 591,406 тыс. грн.

Строительство, начатое в 2009 году, планируется завершить в 2011 году. В соответствии с документом, площадь аэровокзала составит более 112 тыс. кв. м, пропускная способность – 1 тыс. пассажиров в час, количество машино-мест – 1100, площадь автостоянок – 27 тыс. 581,7 кв. м.

Как сообщал УНИАН, торжественное открытие нового терминала аэропорта «Львов» запланировано на 25 ноября 2011 года.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» – крупнейший в Западной Украине по пассажиропотоку и маршрутной сети.

Проектировала новый терминал аэропорта компания «Тебодин Украина». В августе 2010 года правительство утвердило титул на выполнение проектно-исследовательских работ для реконструкции существующего пассажирского терминала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов». Согласно документу, сроки строительства – 2010-2011 гг., расчетная стоимость – 197,7 млн. грн., проектная организация – «Тебодин Украина».

Также Кабмин утвердил титул на выполнение проектно-исследовательских работ для строительства внешних сетей аэропорта. Стоимость данного строительства – 112,3 млн. грн., срок – 2010-2011 гг.

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«Укрзализныця» к Пасхальным праздникам назначила 13 дополнительных поездов

По состоянию на 28 марта т.г., железные дороги Украины назначили 13 дополнительных поездов в период накануне и во время Пасхальных праздников для удовлетворения повышенного спроса на перевозки.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 7 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, по 2 - Приднепровская и Донецкая железные дороги и по одному - Львовская и Южная.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.

Составом Юго-Западной железной назначены: поезд № 207/208 Киев - Ужгород отправлением из Киева 21, 22, 23, 24/04, из Ужгорода 22, 23, 24, 25/04; № 219/220 Киев - Ивано-Франковск отправлением из Киева 23, 25/04, из Ивано-Франковска 23, 25/04; № 525/512 Киев - Мукачево отправлением из Киева 21/04, из Мукачево 22/04; № 253 Киев - Львов отправлением из Киева 23/04; № 501/592 Киев - Львов отправлением из Киева 21/04, из Львова 22/04; № 529 Киев - Львов отправлением из Киева 22/04; № 591 Киев - Тернополь отправлением из Киева 23/04.

Приднепровская железная дорога назначила поезд № 238/237-294/293 Симферополь - Киев отправлением Симферополя с 20/04 по 12/05 ежедневно кроме 22, 24/04, из Киева с 21/04 по 13/05 ежедневно, кроме 23, 25/04; № 146/145 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя 21, 25/04, из Киева 22, 26/04.

Донецкая железная дорога назначила поезд № 524/523 Луганск - Киев отправлением из Луганска 21, 25/04, из Киева 22, 26/04; № 577/578-576/575 Донецк - Киев отправлением из Донецка 21, 25/04, из Киева 22, 26/04.

Львовская железная дорога назначила поезд № 147/148 Киев - Львов - Киев отправлением из Киева и Львова 22, 23, 25/04, Южная железная дорога - № 175/176 Харьков - Симферополь отправлением из Харькова 23/04, из Симферополя 23/04.

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Правительство уволило трех заместителей гендиректора «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины уволил трех заместителей генерального директора «Укрзализныци».

Соответствующие распоряжения от 28 марта размещены на сайте правительства.

Распоряжением от 28 марта 2011 г. № 227-р от должности замгендиректора освобожден Юрий ДЖУС, №228-р — Артем ЛАЗНЯ, №229-р — Виктор ЧОРНЫЙ.

Все уволены по собственному желанию.

Напомним, Ю.ДЖУС и В.ЧОРНЫЙ были назначены на должности в январе 2008 г., А.ЛАЗНЯ — в январе 2010 г.

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Кабмин освободил от должности начальника Одесской железной дороги Левицкого

Кабинет министров Украины освободил Илью ЛЕВИЦКОГО от должности начальника Одесской железной дороги.

Распоряжение от 28 марта № 230-р размещено на сайте правительства.

И.ЛЕВИЦКИЙ освобожден согласно его заявлению и в связи с выходом на пенсию.

Напомним, И.ЛЕВИЦКИЙ занимал эту должность с февраля 2008 г. Ранее он уже возглавлял ОЖД и ушел с должности в июне 2005 года.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога – одна из шести железных дорог Украины, входящих в состав Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).

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«Визз Эйр Украина» начала осуществлять рейсы из аэропорта «Киев» (Жуляны)

Лоу-кост авиакомпания «Авиалинии Визз Эйр Украина» с 27 марта 2011 г. перешла из аэропорта «Борисполь» в аэропорт «Киев» (Жуляны).

Как сообщили УНИАН в компании, все рейсы теперь будут осуществляться из Жулян.

В частности, в субботу из Жулян были осуществлены первые внутриукраинские рейсы - в Симферополь, а также международные рейсы в Германию, Норвегию.

Напомним, в январе т.г. «Визз Эйр Украина» заявила о намерении в летнем расписании сменить аэропорт базирования в Киеве и начать осуществление рейсов из аэропорта «Киев» (Жуляны) вместо международного аэропорта «Борисполь» с 27 марта 2011 г.

Как сообщил исполнительный вице-президент группы Wizz Air Джон СТЕФЕНСОН, «этот аэропорт более интересен с точки зрения нашей бизнес-модели».

По его словам, лоу-кост перевозчики, как правило, работают не в главных аэропортах, поскольку те являются затратными с точки зрения обслуживания.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоу-кост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух самолетов Airbus A320. Входит в группу компаний Wizz Air, являющуюся крупнейшим лоу-кост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпании группы осуществляют перелеты на 34 авиалайнерах Airbus A320 с 12 баз в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Украине и Республике Чехия. В апреле 2011 года Wizz Air планирует открыть новые базы в Белграде (Сербия) и Вильнюсе (Литва).

УНИАН