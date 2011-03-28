Анонс на 29 марта

* Состоится Шведско-украинский бизнес-форум в рамках официального визита в Украину министра торговли Швеции Эвы Бёрлинг.

* Начнет работу Международная конференция «Развитие объединений совладельцев многоквартирных домов в контексте реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства в Украине». Участники: Виктор Тихонов, вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины; Ирина Акимова, первый замглавы АПУ; Владимир Рыбак, председатель Комитета ВР Украины по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ и региональной политики и др.

* Заседание тематического пресс-клуба на тему: «По вопросам реформирования местного самоуправления и развития жилищно-коммунального хозяйства». Участники: Юрий Хиврич, первый замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины; Наталия Олийнык, директор департамента стратегии реформирования и развития ЖКХ Министерства.

* Состоится трехсторонняя научно-практическая конференция на тему: «Коллективные договоры и соглашения как эффективный залог конкурентности и социального прогресса». Организатор - Кабинет Министров Украины при участии всеукраинских объединений организаций работодателей и всеукраинских профсоюзов.

* Круглый стол на тему: «Государственная политика преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС: время изменений наступило». Участники: Ю.Андреев, президент ВОО «Союз Чернобыль Украины», К.Ващенко, замминистра труда и социальной политики, А.Гайсенко, зав.отделом противораковой борьбы Национального института рака МЗ Украины; С.Линнык, директор департамента по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы; А.Семинога, председатель Комитета ВРУ по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, М.Присяжнюк, министр аграрной политики Украины и др.

* Пресс-конференция на тему: "Налоговый кодекс с 1 апреля – "правила игры" для бизнеса". Участники: первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров; президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ІСС Ukraine) Владимир Щелкунов; адвокат Адвокатского объединения "Волков и Партнеры" Тарас Розпутенко, партнер Адвокатского объединения Arzinger Павел Ходаковский.

* Круглый стол на тему: "Украинский рынок солнечной энергии: устранение препятствий к росту".Организатор - компания Sharp. Компания Sharp проанонсирует свои планы относительно украинского рынка солнечной энергетики. Участники: Петер Тиле, исполнительный вице-президент, Sharp Energy Solution Europe; Барбара Рудек, менеджер по вопросам стратегии и государственной политики, Sharp Energy Solution Europe; Тадаши Идзава, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине; Николай Пашкевич, председатель Государственного агентства Украины по энергоэффективности и энергосбережению (НАЭР), Сергей Орленко, председатель Государственного агентства экологических инвестиций Украины и др.

*Состоится съезд работников легкой промышленности Украины, на котором будут обсуждены вопросы о путях преодоления проблем, продиктованных неотложными экономическими и социальными реформами, а также новыми вызовами мирового рынка. Организаторы: Украинская ассоциация предприятий легкой промышленности, ВО работодателей легкой промышленности, Киевский национальный университет технологий и дизайна.

* Состоится брифинг, посвященный состоянию реализации международных проектов на Чернобильской АЭС. Участники: председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Владимир Холоша, вице-президент ЕБРР Хорст Райхенбах и директор Департамента Ядерной Безопасности ЕБРР Винс Новак.

* Состоится заседание Рабочей группы І «Украина - ЕС: на пути к политической ассоциации» Национального Конвента Украины по Европейской интеграции на тему: «Перспективная модель «политической ассоциации» с ЕС для Украины». Организаторы: Национальный институт стратегических исследований, Украинский независимый центр политических исследований в партнерстве с Исследовательским центром Словацкой ассоциации внешней политики (г. Братислава) при поддержке Словацкого агентства международного развития (Slovak Aid).

* Пресс-конференция для журналистов иностранных медиа на тему: «Почему эксперты Украины не согласны с позицией Всемирного Банка и ЕС о коррупционных рисках тендерного закона № 7532». Участники: В.Кравчук, эксперт Института экономических исследований и политических консультаций; В.Дубровский, Центр социально-экономических исследований; Д.Ляпин, председатель Института свободы и собственности; А.Марусов, журналист издания «Зеркало недели». Организаторы - Партнерство «Новый Гражданин», Общественный экспертный Совет при Украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС и общественное Партнерство «За добропорядочные государственные закупки в Украине» при поддержке Международного Центра перспективных исследований.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто хочет лишить Украину почетного права участия в миротворческих и гуманитарных миссиях ООН?». Речь пойдет о компании ЗАО «Украинские вертолеты» (единственный украинский официально аккредитованный вертолетный оператор ООН). Работа украинских летчиков, которые в рамках гуманитарных миссий проводят масштабные спасательные работы в разных уголках мира, пострадавших от землетрясений, наводнений и эпидемий, высоко оцененная руководством ООН. Имеет ли при этом значение, кто представляет Украину - военный контингент или частная компания? Как защищены военные и гражданские летчики во время выполнения миротворческой миссии? Берут ли украинские политики на себя ответственность за последствия, требуя расторжения международных договоров в одностороннем порядке? Руководство компании ЗАО «Украинские вертолеты» обнародует Обращение к Президенту Украины о поддержке украинских летчиков в выполнении миротворческой миссии и утверждении авторитета Украины на международной арене.

* Состоится подписание Отраслевого соглашения между Министерством социальной политики Украины и профсоюзами работников социальной сферы и работников государственных учреждений на 2011 – 2013гг. Стороны будут представлять: вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей Тигипко, председатель Профсоюза работников социальной сферы Украины Владимир Теткин и председатель Профсоюза государственных учреждений Украины Татьяна Никитина.

* Председатель правления ПАТ „АК „Киевводоканал” Валерий Ченчевый проведет прямую „горячую линию” с жителями, чьи проблемы с водоснабжением не решаются на протяжении долго времени. Также в „горячей линии” примут участие: директор департамента водопроводного хозяйства Владимир Дараган, директор департамента канализационного хозяйства Николай Кислый, директор расчетного департамента Виорел Ханкевич, директор технического департамента Эдуард Глеза и директор управления экологического надзора Роман Квашнин.

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